Ricardo Zonta manteve a vice-liderança na classificação geral da Stock Car com um quarto lugar na segunda prova do Velocitta. Já Átila Abreu continuou entre os dez primeiros, com um Top 10 na corrida 2. Já a Shell teve 100% de aproveitamento no Fan Push, com seus quatro representantes ganhando o um disparo adicional do botão de ultrapassagem.

Na primeira corrida, Zonta e Átila tiveram uma largada cautelosa e caíram de nono para décimo e de 11º para 13º, enquanto Galid Osman passou em 19º no fim da primeira volta, e Gaetano di Mauro largou dos boxes. Na quarta volta, Abreu tentou passar Denis Navarro, mas foi fechado, e houve o contato entre os carros; na sequência, o sorocabano foi acertado pelo adversário, rodou e caiu para 20º, à frente de Galid. Navarro foi punido com uma passagem pelos boxes após batida em Átila.

Enquanto isso, Zonta ganhou duas posições antes da abertura da janela de pit stops, uma delas com uma bela ultrapassagem sobre Rubens Barrichello, dando um "X" na saída da primeira curva. Pensando na segunda corrida e com problema nos freios, Gaetano recolheu o carro aos boxes no momento dos pit stops, e, faltando 11 minutos para o fim, Átila também voltou para os pits pensando na corrida seguinte.

Zonta estendeu ao máximo a permanência na pista antes do pit stop e chegou a andar em terceiro, mas, depois da entrada nos boxes, caiu para 12º, posição na qual permaneceu até a bandeirada. Galid cruzou a linha de chegada em 19º, com Átila em 22º e Gaetano em 24º - estes dois abasteceram o carro pensando na corrida 2.

A largada da corrida 2 foi boa para os pilotos da Shell, com Zonta pulando de 12º para décimo, e Galid subindo para 16º, com Átila e Gaetano em 20º e 21º. Ricardo seguiu no ataque e ganhou mais uma posição na volta 4, enquanto Abreu escalou quatro posições nos primeiros minutos de corrida.

Zonta continuou ganhando posições antes da janela de pit stops e já era o sétimo com dez minutos de corrida. Faltando 15 minutos, o paranaense entrou nos boxes para a parada obrigatória, assim como Átila. Na volta, o parananese subiu para quarto, enquanto o sorocabano também ganhou posições, para 12º.

Nos minutos finais, o competidor do carro #10 permaneceu na quarta posição, e Átila continuou ganhando terreno para cruzar a linha de chegada em nono, com uma ultrapassagem na última volta utilizando o Fan Push. Galid ainda marcou pontos em 12º lugar, e Gaetano abandonou a prova depois de falha nos freios.

"Como eu estava largando ali não tão para trás, faríamos uma estratégia para tentar abastecer, fazer tudo, já para pronto a segunda corrida, mas ficando entre os dez. Mas não esperávamos que quase todos não abastecessem, e isso me jogou para 12º", disse Zonta.

"E aí largando em 12º, tudo fica mais difícil, porque eu não podia deixar os primeiros se distanciarem, porque, com a diferença, eles iriam abastecer e sair na minha frente. Então viemos classificando do começo ao fim, fazendo ultrapassagens, e estou muito feliz por chegar em quarto".

"Fiz de tudo para chegar em terceiro, para pelo menos subir ao pódio e levar o troféu para a Maria Eduarda, mas não consegui. Mas também agradeço pelo Fan Push, o que me possibilitou fazer mais ultrapassagens e me manter ali para sair com os mesmos pontos que eu cheguei, em termos de diferença do líder".

Átila falou sobre a batida com Denis Navarro e como isso afetou sua prova.

"Saio muito chateado porque poderia ter somado bons pontos, o carro não tinha performance para brigar por um pódio, mas poderia brigar pelos dez na primeira corrida e fazer outro top10 na segunda, para crescer um pouco mais no campeonato".

"Infelizmente, um adversário me tirou de maneira perigosa, no meio da reta, ainda nas primeiras voltas. Entortou todo o meu carro, tive sorte de não bater no muro ou nenhum outro carro bater em mim em posição de T. Mas desalinhou o carro inteiro, optamos por abandonar a primeira corrida para tentar alinhar um pouco e salvar alguns pontos na segunda, que foi o que fizemos".

"Ainda bem que salvamos uns pontos, usamos o descarte, o que eu não gostaria, mas vamos tentar melhorar. Quero agradecer a todos que votaram no Fan Push, faz a diferença. Queria ter usado esse push para ganhar a corrida como aconteceu em outras oportunidades, mas me ajudou a conquistar uma posição na última volta".

Galid, que liderou o primeiro treino livre do final de semana, lamentou o resultado e afirmou que o foco agora é Curitiba.

"O fim de semana começou bem, com a liderança nos treinos livres, e acabou com o carro todo torto. Larguei no meio do grid, e largar no meio do grid é isso. Toques toda hora, tentei fazer a primeira corrida sem encostar em ninguém para cuidar bem do carro, mas foi bem difícil. Agora é pensar na próxima, Curitiba eu sempre andei muito bem, estou bem animado para a próxima. Já fiz pole lá, é uma pista em que sempre andei bem, então vamos focar."

Gaetano destacou que seus problemas começaram antes mesmo da corrida, na abertura do box.

"O domingo já começou com problema na abertura de box, estava sem bateria no carro e tive de largar dos boxes na corrida 1. Largando dos boxes, não tem muito o que fazer, tem um gap muito grande na primeira volta. Depois, comecei a ter um problema de freio, começou a descer o pedal e tive de abandonar".

A Stock retoma a temporada 2020 no início de novembro, com etapa em Curitiba nos dias 07 e 08.