Após a terceira etapa da Stock Car Pro Series ser realizada em Interlagos neste fim de semana, a categoria tem um novo líder: Júlio Campos.

Com 198 pontos, o piloto da Pole Motorsport conseguiu somar 34 pontos na sprint e 59 na corrida principal, saindo da capital paulista com 93 tentos. Logo atrás dele está o segundo colocado na prova deste domingo, Felipe Baptista seguido por Rafael Suzuki.

Felipe Massa, que teve um problema no carro no GP, é o quarto e Ricardo Zonta fecha os cinco primeiros.

Pos. Piloto Equipe Pontos 1 Júlio Campos Pole Motorsport 198 2 Felipe Baptista Crown Racing 193 3 Rafael Suzuki TMG Racing 178 4 Felipe Massa TMG Racing 157 5 Ricardo Zonta Team RC 146 6 Thiago Camilo Ipiranga Racing 143 7 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel 142 8 Lucas Foresti AMattheis Vogel 132 9 Átila Abreu Pole Motorsport 130 10 Enzo Elias Crown Racing 124 11 Dudu Barrichello Full Time Sports 119 12 César Ramos Ipiranga Racing 115 13 Guilherme Salas KTF 114 14 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 101 15 Rubinho Barrichello Full Time Sports 99 16 Bruno Baptista Team RC 97 17 Marcos Gomes KTF Sports 94 18 Nelsinho Piquet Cavaleiro Sports 93 19 Felipe Fraga Blau Motorsport 75 20 Zezinho Muggiati KTF 74 21 Allam Khodair Blau Motorsport 72 22 Ricardo Maurício Eurofarma-RC 67 23 Arthur Leist Full Time Sports 57 24 Gianluca Petecof Full Time Sports 49 25 Daniel Serra Eurofarma-RC 40 26 Lucas Kohl Garra Racing 40 27 Gabriel Robe Garra Racing 40 28 Vitor Baptista Scuderia CJ 35 29 Cacá Bueno KTF Sports 33 30 Luan Lopes Scuderia CJ 16

Veja como foi a corrida

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!