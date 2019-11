Camilo acerta estratégia e vence corrida 1 da Stock no Velo Città

Depois de largar na pole position pela sexta vez em 10 etapas da Stock Car em 2019, Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, acertou na estratégia e venceu a primeira corrida da rodada dupla do Velo Città neste domingo.

O segundo colocado foi Gabriel Casagrande, da Crown Racing. Daniel Serra, da Eurofarma RC, completou o pódio no circuito de Mogi Guaçu (SP), que recebeu a categoria máxima do automobilismo brasileiro pela segunda vez neste ano.

O quarto colocado foi Cacá Bueno, à frente de Julio Campos e Ricardo Zonta. Rubens Barrichello terminou em 13º, atrás de Ricardo Maurício.

A corrida

A prova começou com bandeira amarela e procedimento de chuva, já que a pista estava molhada pela precipitação da manhã. Entretanto, o aguaceiro parou e o circuito começou a secar, mas não o suficiente para se fazer a troca para os pneus slick tão cedo. Depois de alguns minutos, a bandeira verde tremulou e as disputas começaram, com boa batalha entre Diego Nunes, Julio Campos e Átila Abreu, que ganhou uma posição e subiu para sexto, à frente de Campos.

No pelotão da frente, Thiago Camilo manteve a liderança, seguido por Gabriel Casagrande e Felipe Fraga. O quarto era Daniel Serra. Mais atrás, Rubens Barrichello e Cacá Bueno travaram briga pelo nono posto, com o pentacampeão retomando a posição que perdera para o ex-Ferrari. Quem aproveitou foi Ricardo Zonta, outro ex-F1 que ultrapassou os dois oponentes que vinham à frente. Ele também passou Bruno Baptista, indo para oitavo.

Nas brigas do meio para trás do grid, Ricardo Maurício conseguiu galgar poucas posições e acabou a prova em 12º. Max Wilson abandonou logo no começo, enquanto Valdeno Brito e Marcos Gomes tiveram problemas e perderam muitas posições.

A pouco mais de 10 minutos do fim da corrida, os pilotos da frente fizeram seus pit stops e o fator estratégico começou a ganhar ainda mais relevância. Camilo trocou para os pneus de pista seca, enquanto Fraga alterou apenas um composto de chuva, ganhando a posição. Serra também foi para pneus de pista seca, assim como Zonta. O último dos ponteiros a parar foi Casagrande, que optou por compostos secos e voltou atrás de Camilo, em terceiro.

No fim das contas, Camilo e Casagrande passaram Fraga, que perdeu rendimento na pista seca e ainda foi batido por Serra, perdendo o pódio no interior paulista e terminando em sétimo. Cacá ficou em quarto, à frente de Campos, Zonta, Fraga, Baptista, Nunes e Abreu, que fechou o top-10.

