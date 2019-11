Ricardo Zonta mudará de ares na Stock Car. Na próxima temporada da categoria máxima do automobilismo brasileiro, o veterano piloto da Shell correrá pela RCM Motorsport, comandada por Rosinei Campos, o 'Meinha', que também chefia a Eurofarma RC, do atual bicampeão Daniel Serra.

Com a transferência, Zonta deixa a TMG Racing, do chefe de equipe Thiago Meneghel. Ainda não se sabe quem será o substituto do competidor no time, que leva o nome de Shell V-Power por causa do patrocínio do paranaense e de Átila Abreu, também apadrinhado pela petrolífera.

"O mais importante é a gente olhar todos os resultados que o Meinha teve na Stock Car até hoje, em todos os anos disputando o título. Ele já conquistou vários campeonatos de equipes, diversos pilotos que andaram com ele já conquistaram o título. Então isso faz com que a gente respeite o trabalho dele. É muito importante para o piloto ter constância nos resultados. É mais do que só ganhar uma corrida e na outra largar em 20º ou 15º, é sempre estar entre os seis primeiros em todos os grids e em todas as corridas. A gente vê que o Meinha sempre coloca os carros dele entre os primeiros. Se analisarmos a Corrida do Milhão, ele estava com cinco carros, e todos largaram entre os dez primeiros. Isso é muito importante: saber que a gente vai almejar um trabalho de constância em todas as etapas, e não oscilar com uma etapa boa e outra ruim", disse Zonta.

"Estamos muito felizes e satisfeitos em ter o Ricardo Zonta conosco. Piloto que já tem demonstrado sua competência ao longo dos anos, experiente internacionalmente. Ele vir para fazer parte do nosso time para 2020 é uma satisfação. Esperamos fazer um bom trabalho com ele, entender o estilo dele, ele entender o estilo da equipe para conseguirmos excelentes resultados", afirmou Rosinei Campos, dono da equipe RCM.

Na RCM Motorsport, escuderia 'co-irmã' da equipe de Serra e do também bicampeão Ricardo Maurício, Zonta substituirá o piloto Max Wilson, que perdeu o patrocínio da Eurofarma. A farmacêutica optou por reduzir os investimentos na categoria no ano que vem.

Já Zonta é mais um ex-Fórmula 1 na Stock Car. Na principal categoria do automobilismo mundial, o paranaense estreou em 1999, pela BAR, após dois anos como piloto de testes da McLaren. Disputou sua última corrida na F1 em 2005 e ficou mais dois anos como piloto de testes.

Antes disso, havia disputado a World Series by Nissan, o Mundial de FIA GT e a Formula 3000 Internacional, sendo campeão de todas. Chegou à Stock Car em 2007 e conquistou a primeira vitória justamente na mais importante prova do calendário, a Corrida do Milhão, em 2013.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

