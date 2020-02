A Corrida de Duplas da Stock Car ganhou um novo par nesta segunda-feira. O carro #11 contará com os maiores expoentes do kartismo brasileiro atual. Melhor estreante da temporada passada, Gaetano di Mauro terá Danilo Dirani como parceiro, em Goiânia.

Juntos, os dois pilotos acumulam 45 títulos no kart, considerando apenas eventos de primeira linha, como Paulista, Brasileiro, Copa Brasil, Sul-Americano, Pan-Americano etc.

Não por acaso, no pódio do Campeonato Brasileiro de 2019 a classe Shifter teve Di Mauro no posto mais alto e Dirani como vice-campeão. Os dois dominaram a última década nos karts com marchas, os mais velozes e fisicamente desafiadores do Brasil. Di Mauro, de 22 anos, é pentacampeão brasileiro, todos os títulos obtidos na classe Shifter. Dirani tem cinco títulos nacionais, três nesta classe.

Di Mauro parte para seu quarto ano com a Shell: foi vice-campeão do Brasileiro de Turismo em 2017, vice-campeão da Porsche Cup em 2018 e estreante do ano na Stock Car em 2019. Com as cores da marca, ele ganhou dois Brasileiros de kart e foi quarto colocado no Campeonato Mundial na classe KZ2 em 2018 em meio a um grid de mais de uma centena de especialistas.

Dirani é figura constante no elenco da Shell nas 500 Milhas de Kart e foi decisivo para a conquista da dobradinha pela equipe Shell-Fittipaldi em 2015. Em 2018, ele integrou o estafe da equipe Shell V-Power na Stock Car, atuando como coach de Átila Abreu com o carro #51.

Além de múltiplos títulos no kart, Dirani tem um campeonato da F3 Sul-Americana no currículo e vitórias em eventos internacionais de prestígio como a F3 Britânica (foi quinto colocado no campeonato de 2004). No automobilismo brasileiro, o piloto de 37 anos de idade acumula pódios e vitórias em categorias como Brasileiro de Turismo, Copa Truck e provas de endurance da Porsche Cup.

A Corrida de Duplas vai marcar a estreia de Di Mauro na Vogel Motorsports, uma das mais tradicionais da Stock Car.

“É um prazer e uma honra dividir o carro com o Danilo nesta corrida tão especial", disse di Mauro. "Quando comecei a andar de Shifter ele dominava a categoria e foi um piloto em quem sempre me espelhei para melhorar. Tivemos grandes disputas no kart, sempre muito limpas. É um amigo que me ajudou muito no início da carreira e tenho certeza que vai ser muito importante nesta corrida também. A temporada 2020 promete e vamos começar com o pé direito”, completou.

“Estou muito feliz pelo convite do Gaetano", retribuiu Dirani. "É um jovem piloto que vi crescer dentro do kart e se desenvolver no automobilismo. É um piloto que sempre mostrou muito talento e força de vontade, que batalhou seu espaço no esporte a motor com muita garra. As coisas acontecem para ele ‘na unha’ e é muito bacana acelerar com ele na Stock Car pela Corrida de Duplas. A gente veio disputando os últimos anos no kart e agora vamos competir em parceria. É incrível ver como as coisas convergem em nosso esporte! Estou muito motivado para correr na equipe do Mauro Vogel, um profissional que eu respeito muito pelo que já construiu no automobilismo e especialmente na Stock Car. E me sinto muito honrado em correr essa prova e entregar para o time, Gae e Shell o que todos eles merecem”

“Poucos sabem, mas Danilo era apadrinhado pelo Ayrton Senna. Com certeza, o Ayrton teria ajudado para que sua carreira internacional tivesse atingido voos mais altos. Então ele voltou para o Brasil e sempre encarou os desafios de forma muito positiva: não fica olhando para trás e vê o copo meio cheio em todas as situações, como um verdadeiro jogador de equipe que agrega por onde passa", disse Vicente Sfeir, gerente de motorsport e patrocínio da Raízen.

"2020 é o segundo ano do Di Mauro na Stock Car e esperamos que seja uma temporada de consolidação. Temos metas um pouco mais agressivas para ele e seu desenvolvimento profissional, com trabalho mais afinado com seus mecânicos e engenheiros, melhor compreensão da dinâmica do final de semana e busca do maior número de pontos em todas as etapas."

"A Corrida de Duplas neste ano vale mais pontos e estamos confiantes em nossas escolhas para permitir a todos os competidores titulares uma trajetória competitiva desde a corrida de abertura do ano”, completou o dirigente.

