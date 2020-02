Após ausência em 2019, a Corrida de Duplas da Stock Car estará de volta em 2020. Ao mesmo tempo em que as primeiras duplas são anunciadas, o formato também vem sendo discutido entre pilotos, equipes e a Vicar, organizadora da maior categoria do automobilismo brasileiro.

O Motorsport.com apurou que a edição deste ano poderá ter uma série de diferenças em relação às últimas edições das provas que receberam pilotos convidados do mundo inteiro.

A prova do dia 29 de março, que terá um total de 200 quilômetros percorridos em Goiânia, não será em formato de rodada dupla, mas terá dois segmentos, semelhante ao que acontece na NASCAR, mas com apenas um intervalo. Cada estágio terá 27 voltas ou 40 minutos e um giro, sem grid invertido para a largada da segunda parte. A troca de pilotos acontecerá no grid, e não como um pit stop, como normalmente acontece em corridas de endurance. O intervalo entre os segmentos será de aproximadamente 10 minutos.

O primeiro segmento não trará pontos extras e o pódio será de acordo com o resultado final da prova, após o segundo segmento. O sistema de pontuação deve obedecer aos das corridas 2 dos últimos anos, com 24 pontos ao ganhador.

Classificação de pilotos ouro, prata e bronze

Apesar de não restringir qualquer nome para o evento, a Stock deve atribuir um enquadramento de pilotos aos seus carros, os separando em níveis ouro, prata e bronze.

Na categoria ouro, teremos os pilotos convidados que estiveram em atividade nos últimos quatro anos e que participaram de no mínimo de 50% dos eventos. Um exemplo é o de Felipe Fraga, que não fará o campeonato deste ano, mas que terá disponibilidade de ser convidado.

Os pilotos convidados prata serão aqueles com participação nas edições passadas da Corrida de Duplas, em atividade nos últimos quatro anos, mas com participação inferior a 50% dos eventos ou inativos na Stock há mais de quatro anos. Como exemplo, Bruno Senna ou Luciano Burti.

Os pilotos bronze serão aqueles convidados sem ter participação prévia na Stock Car, como Fernando Alonso, um dos nomes possíveis para o evento em Goiânia.

Além disso, a dupla que tiver convidado ouro terá um acréscimo de 30 quilos no carro, lastro, e um período menor de treinos livres durante a semana.

A dupla que tiver um convidado bronze poderá participar de três treinos livres, prata em dois e ouro, apenas um, de 45 minutos. Haverá também uma sessão de 30 minutos apenas para os pilotos oficiais da categoria.

