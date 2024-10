Ricardo Zonta tem um claro objetivo para a nona etapa da Stock Car Pro Series em Buenos Aires: somar bons pontos.

Quinto colocado na tabela de classificação com 563 pontos conquistados, Ricardo Zonta sabe que uma etapa positiva no Autódromo Oscar y Juan Gálvez pode fazer com que o piloto Shell encoste novamente no líder do campeonato e mantenha viva a chama pelo primeiro título dele e da Shell na principal categoria do automobilismo nacional.

E o ex-Fórmula 1 aposta na atmosfera e no traçado argentino para a retomada no bom desempenho do Toyota Corolla #10 preparado pela Shell-RCM após uma jornada aquém do esperado no Rio Grande do Sul.

A principal categoria do automobilismo nacional compete em um traçado já conhecido por Ricardo Zonta em Buenos Aires. Diferente de 2023, a Stock Car utilizará a variante 9 do principal palco argentino, configuração que foi usada em 2007 e 2017, na segunda ocasião, Zonta já representava as cores da Shell.

Com 3.353m e 10 curvas, o palco da nona etapa da Stock Car encontra a categoria com pequenas mudanças no já consagrado formato do fim de semana. A sexta de shakedown e treinos livres segue igual, no sábado a classificação abre a programação e a corrida Sprint passa a ter 40 minutos +1 volta.

No domingo a corrida principal encerra o encontro em nova bateria com o mesmo formato da véspera. A pontuação segue sendo distribuída como de regulamento ao longo da temporada.

"O traçado do Oscar y Juan Gálvez proporciona sempre boas corridas. Tenho certeza que será um grande espetáculo para o público argentino, que é apaixonado por automobilismo. A etapa da Argentina significa uma retomada para nós, tanto piloto como equipe, já que tivemos uma etapa aquém do nosso potencial no Velopark. Precisamos recuperar pontos e fazermos duas corridas lá com grandes resultados. Estamos no top 5 e é hora de nos recolocarmos no topo da tabela de classificação".

A Stock Car Pro Series tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

