Abreu volta a Buenos Aires, onde iniciou a carreira na Stock Car

A Stock Car volta a correr na Argentina neste final de semana com a disputa da nona etapa do campeonato, marcada para o circuito 9 do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires. A rodada dupla marca o retorno de Átila Abreu ao local onde iniciou sua trajetória na principal categoria do automobilismo brasileiro, em 2006.

O piloto da Pole Motorsport, que na última etapa alcançou a marca de 300 largadas na Stock Car, volta agora para onde tudo começou em sua trajetória na categoria de olho em bons resultados. Para isso, Átila chega embalado pelo top 10 obtido no Velopark, na última etapa, quando superou nada menos que 16 carros para terminar com a oitava posição.

“É sempre especial voltar para Buenos Aires, que foi onde minha trajetória na Stock Car começou. A gente vem de uma etapa forte no Velopark, em que tive meu melhor carro do ano e fiz muitas ultrapassagens para conseguir um top 10. Vamos buscar uma boa classificação para, então, lutar por resultados positivos nas corridas”, disse Átila Abreu, que tem os patrocínios de PETRONAS, EMS, Sherwin Williams, Rede Sim, Vonder, Acquissima, Genial Investimentos, AllCross, Cachaça 51 e Usual Brinquedos.

A programação da Stock Car em Buenos Aires será iniciada na sexta-feira (4), com os dois treinos livres. O sábado terá a classificação, a partir das 9h35, e a corrida Sprint, que neste final de semana contará com 40 minutos, às 15h30. O domingo terá a prova principal, também de 40 minutos, a partir de 12h20, com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

