Helio Castroneves está de volta ao cenário do esporte a motor brasileiro e vai disputar a Stock Car Pro Series em 2025. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (29) e traz ainda mais peso ao estelar grid da mais importante categoria do país. Aos 49 anos e com uma carreira que fala por si, 'Helinho' vai correr com a RTR Sport Team, equipe que fará sua estreia na Stock Car, e vai pilotar o Chevrolet Tracker nesta sua mais nova empreitada na carreira.

A última vez que Castroneves disputou uma temporada no seu país-natal foi em 1994, há 31 anos, portanto, quando competiu na Fórmula 3 Brasil e terminou como vice-campeão. Daí em diante, Helinho trilhou caminho internacional primeiramente na Europa, e a partir de 1996 seguiu para os Estados Unidos, onde se consolidou como um dos pilotos mais vitoriosos no seu tempo, com destaque para as quatro vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis (2001, 2002, 2009 e 2021), além de triunfar em três oportunidades nas 24 Horas de Daytona (2021, 2022 e 2023) e levantar o título da IMSA em 2020.

Sua primeira experiência na BRB Stock Car Pro Series aconteceu em 2012, quando correu como convidado da Shell Racing na Corrida do Milhão e acelerou o Peugeot 408 Sedan #3 em Interlagos, finalizando em 14º lugar.

Agora, Castroneves retorna ao automobilismo brasileiro consagrado e, em meio a grandes nomes do grid, mostra que ainda tem muita lenha pra queimar na sequência da sua trajetória nas pistas. “Estou muito feliz com o convite que o Lincoln Oliveira [CEO da Vicar] me fez e não pensei duas vezes na hora de aceitar, pois sou muito fã da categoria, principalmente agora que o desafio é redobrado com a entrada do inédito conceito SUV”, declarou o piloto.

“Não vejo a hora de entrar na pista de Interlagos, que tanto amo, com meu Chevrolet Tracker”, revelou Castroneves, que manterá nos Estados Unidos suas obrigações como sócio da Meyer Shank Racing, que compete na IndyCar e na IMSA, e também nas 500 Milhas de Indianápolis, em que busca o inédito penta.

Nesta temporada, que marca a abertura de uma nova era com a revolução da BRB Stock Car e a chegada da geração de carros SUV, Castroneves vai competir com a RTR Sport Team. A equipe é baseada em Ribeirão Pires (SP), comandada pelo empresário Maique Papareli e desde a metade de 2022 compete na Stock Light. Desta forma, 2025 marca também a ascensão da RTR ao nível da principal categoria do automobilismo nacional ao lado de um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos.

“É uma honra anunciar Helio Castroneves como piloto da RTR Sport Team para a temporada 2025 da BRB Stock Car. Ter um nome com a história e o talento do Helio no nosso projeto é a realização de um grande sonho e um marco na trajetória da equipe. Estamos muito confiantes de que sua experiência e dedicação trarão resultados excepcionais, além de impulsionar ainda mais o crescimento da nossa equipe na principal categoria do automobilismo brasileiro”, afirmou Papareli.

“A RTR Sport Team foi construída com o propósito de desafiar limites e buscar a excelência em cada etapa, e a chegada do Helio reforça este compromisso. Estamos prontos para escrevermos juntos um novo e vitorioso capítulo na BRB Stock Car”, complementou o empresário.

Helinho, um vencedor

Ao longo de quase 40 anos, Castroneves construiu carreira brilhante que o colocou no panteão dos maiores e mais vitoriosos pilotos brasileiros da história. Nascido em São Paulo e criado em Ribeirão Preto, Helinho alcançou vitórias importantes no seu início de carreira e foi vice-campeão da F3 Sul-Americana (1993), Fórmula 3 Brasil (1994) e terceiro colocado na Fórmula 3 Britânica (1995).

Em 1996, ainda chamado Helio Castro Neves, o jovem deu sequência à sua jornada na América do Norte a partir da Indy Lights nos Estados Unidos, país onde se consolidou no cenário do automobilismo. Na categoria do ‘Road to Indy’, Helinho foi vice-campeão em 1997, em disputa direta com os compatriotas Tony Kanaan (campeão) e Cristiano da Matta (terceiro colocado).

Sua primeira temporada na Indy foi em 1998, correndo pela Bettenhausen, equipe pela qual faturou um pódio. Na temporada seguinte, evoluiu com a mudança para a Hogan Racing, time liderado por Carl Hogan. Mas o divisor de águas da carreira veio no fim daquele ano: Greg Moore tinha fechado com a poderosa equipe Penske, mas sua trágica e precoce morte nas 500 Milhas de Fontana mudou a sorte para o brasileiro, que já assinava Castroneves para estabelecer um padrão na imprensa nos Estados Unidos, que ora o chamava de Castro, ora de Neves.

Rumo ao apogeu

Como companheiro de equipe do saudoso Gil de Ferran no início do século e correndo pela mais importante equipe de monopostos dos Estados Unidos, Helinho alcançou o apogeu da carreira: venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 2001 e 2002. Neste ano, além de ter feito um teste com o carro de Fórmula 1 da Toyota, o brasileiro ficou muito perto do título e foi vice-campeão da Indy.

Sua jornada bem-sucedida na América do Norte teve sequência na década de 2000 com o vice-campeonato da Indy em 2008 e a terceira vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, no ano seguinte. Nesta década, Helio ainda venceu as Mil Milhas Brasileiras de 2006, correndo em Interlagos ao lado de Nelson Piquet, Nelsinho Piquet e Christophe Bouchut, ao volante de um Aston Martin DBR9.

Os anos 2010 também reservaram a Castroneves a oportunidade de estrear na Stock Car pela equipe liderada por Rodolpho Mattheis. O piloto disputou a Corrida do Milhão de 2012, em Interlagos, e finalizou em 14º lugar. Em 2013, Helinho participaria da etapa de Ribeirão Preto, mas a chance de correr em casa não aconteceu em razão de forte acidente durante um dos treinos livres.

Recheado de vitórias na Indy e na IMSA, em que sagrou-se campeão em 2020, Castroneves entrou de vez para a história com sua quarta vitória na Indy 500, em 2021, em um feito então improvável com a Meyer Shank e inédito para o automobilismo brasileiro. Os anos 2020 reservaram, ainda, três vitórias nas 24 Horas de Daytona, além de dois triunfos na Petit Le Mans. Em fevereiro de 2025, Helio teve a chance de estrear na NASCAR americana e disputar as 500 Milhas de Daytona como piloto da Trackhouse Racing.

Também a partir de 2025, Helio vai fazer sua primeira temporada na BRB Stock Car Pro Series, elevando ainda mais o nível técnico do grid da principal categoria do automobilismo nacional, repleta de pilotos com trajetória nas maiores competições do mundo como F1, Indy, FIA WEC, Fórmula 2, NASCAR e a nova geração do esporte a motor brasileiro.

A temporada de estreia de Helio Castroneves na BRB Stock Car Pro Series terá início neste fim de semana, entre dois e quatro de maio, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O Motorsport.com faz a cobertura completa.

Helio Castroneves

Idade: 49 (10/05/1975)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Carreira: dono de quatro vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis (2001, 2002, 2009 e 2021); três vezes vencedor das 24 Horas de Daytona (2021, 2022 e 2023); 391 largadas na Indy, com 31 vitórias e 50 poles; campeão da IMSA (2020); quatro vezes vice-campeão da Indy (2002, 2008, 2013 e 2014); vencedor das Mil Milhas Brasileiras (2006)

Carro: Chevrolet Tracker

Equipe: RTR Sport Team

Sede: Ribeirão Pires (SP)

Chefe: Maique Papareli

BRB Stock Car Pro Series, temporada 2025*

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

6ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (MG)

7ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

10ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações

