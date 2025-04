A carreira de Francisco Sacco Landi, conhecido no Brasil e no mundo como Chico Landi, foi desde sempre pautada pelo pioneirismo. E foi isso o que aconteceu em 1979, quando Landi cedeu sua experiência e orientações a um jovem talento brasileiro, Paulo Gomes, que também se tornaria uma lenda do esporte.

Naquele mesmo ano, Paulão conquistou o primeiro título da história da BRB Stock Car Pro Series, sob os aplausos e olhares de seu ídolo, Chico Landi.

Nascido em 11 de julho de 1907, Landi se desenvolveu como piloto inicialmente no cenário nacional, destacando-se em provas de rua famosas, como o GP Cidade do Rio de Janeiro, no famoso Circuito da Gávea, onde venceu três vezes (1941, 1947 e 1948). Também em 1947, estreou no exterior no GP de Bari, no sul da Itália, e triunfou na prestigiada prova no ano seguinte a bordo de uma Ferrari, sendo o primeiro brasileiro a vencer uma corrida de automobilismo fora do país.

Tal destaque levou o piloto paulista ao grid do Mundial de Fórmula 1, que no início de 1950 dava seus primeiros passos. Sua estreia, com uma Ferrari alugada — iniciativa habitual à época —, aconteceu no GP da Itália de 1951, em Monza. Primeiro brasileiro a correr na categoria máxima do automobilismo, Chico também foi o primeiro piloto oriundo do país a pontuar na Fórmula 1 com o quarto lugar conquistado no GP da Argentina de 1956, na sua última prova no Mundial.

Depois da passagem pela Fórmula 1, Chico Landi voltou ao esporte a motor brasileiro e engatou uma sequência de êxitos até encerrar a carreira em 1974. O que pouca gente sabe é que, cinco anos depois, ‘seo’ Chico foi determinante na campanha do primeiro campeão da BRB Stock Car Pro Series, o também lendário Paulo Gomes.

Parceria de sucesso

Foi na década de 1970 que os caminhos de Paulão e Chico Landi se encontraram pela primeira vez. Muito antes do próprio nascimento da BRB Stock Car, Gomes já mostrava sua destreza e habilidade nas pistas do Brasil e se destacava em corridas de prestígio, como as Mil Milhas Brasileiras.

Ainda naquela época, Paulão trilhou uma jornada épica ao lado de Alfredo Guaraná Menezes e Marinho Amaral nas 24 Horas de Le Mans de 1978, com o Team Pace, batizado em homenagem a José Carlos Pace, que havia falecido no ano anterior em razão de um acidente aéreo. O trio fez história ao terminar em sétimo lugar na classificação geral e em segundo na classe FIA Grupo 5 a bordo de um Porsche 935/77.

Meses depois do êxito em Le Mans, Paulão Gomes trouxe Chico Landi para trabalhar ao seu lado como consultor técnico em uma categoria concebida inicialmente para promover os Chevrolet Opala, então modelo premium da General Motors e que até hoje povoa o imaginário dos apaixonados por carros. Foi em 22 de abril de 1979 — há exatos 46 anos — que nascia a Stock Car, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, então uma pequena cidade do Rio Grande do Sul.

Com saudades, Paulão Gomes recorda como era o trabalho tendo como consultor um gênio das pistas. “Minha equipe era sediada em Ribeirão Preto. Meus mecânicos eram todos ‘caipiras’ de Ribeirão, assim como eu. ‘Seo’ Chico sempre me dava conselhos e orientações importantes. Ele dizia o que deveríamos fazer no carro. Naquele ano, ele foi super importante para mim e para toda a equipe. Nos ajudou muito na campanha do primeiro título da Stock Car”.

O primeiro campeão da BRB Stock Car revela que a presença de Chico Landi ao seu lado foi determinante em vários aspectos naquela campanha, não somente dentro das pistas.

“Eu e ‘seo Chico’ éramos muito amigos. Ele sempre me deu conselhos muito importantes para eu me desenvolver como piloto profissional. Entre esses toques, dizia sobre como eu deveria agir nas entrevistas com os jornalistas, como me alimentar nos finais de semana de corridas e como deveria me preparar fisicamente. Claro, falamos bastante sobre os carros de corrida e, no caso, sobre o meu Stock Car”, relembrou.

Já nos anos 1980, Chico Landi foi nomeado administrador do Autódromo de Interlagos e foi um dos responsáveis pela reforma que possibilitou ao traçado receber etapas do Mundial de Fórmula 1. ‘Seo’ Chico morreu em sete de junho de 1989, aos 81 anos. O lendário piloto foi cremado e suas cinzas foram espalhadas pelo autódromo.

Reverência e gratidão

Paulão entrou para a história do automobilismo brasileiro graças às suas inúmeras vitórias, títulos, arrojo, personalidade e carisma. Sua carreira na BRB Stock Car rendeu marcos impressionantes: Gomes conquistou quatro taças de campeão (1979, 1983, 1984 e 1995), 40 vitórias, 22 poles, 91 pódios e 34 voltas mais rápidas em 247 corridas disputadas.

Pai de Marcos Gomes, campeão em 2015, e de Pedro Gomes, vencedor de corrida na categoria, Paulão ainda triunfou nas duas corridas extracampeonato realizadas no Autódromo do Estoril, em Portugal, no ano de 1982, válidas pelo chamado Torneio Grão Pará. O histórico êxito nas provas da Europa representa muito: “Sou o único campeão mundial da Stock Car”, costuma dizer o mineiro e ribeirão-pretano de coração.

Todo esse sucesso começou com a união ao pioneiro e lenda brasileira do automobilismo. Gomes faz questão de demonstrar gratidão: “Prestava muita atenção em tudo o que meu mestre, ‘seo’ Chico Landi, me orientava. Sem dúvidas, ele me mostrou o caminho do profissionalismo e ensinou a ser um verdadeiro campeão. Sou super grato ao ‘seo’ Chico até os dias de hoje”, emocionou-se Paulão.

"Foi uma honra"

No dia que celebra seu 46º aniversário, a BRB Stock Car se prepara para entrar na revolucionária e tecnológica era dos carros SUV em substituição aos sedans que aceleraram ao longo de mais de quatro décadas nas principais pistas do Brasil e também na Argentina, Uruguai e Portugal. A estreia da nova geração de carros está marcada para o final de semana de quatro de maio, na mesma Interlagos que hoje guarda as cinzas de Chico Landi.

“Tenho certeza que, lá do céu, o ‘seo’ Chico aplaude o sucesso da Stock Car, que começou conosco lá em 1979”, disse Paulo Gomes. “A Stock Car é uma categoria maravilhosa, super competitiva, muito emocionante, tem os melhores pilotos do nosso Brasil. As maiores disputas acontecem dentro das corridas da Stock Car. Fico feliz em lembrar dessa história com o 'seo' Chico na nossa principal categoria, justamente comigo. Foi uma honra que tenho a felicidade de relembrar. Ele foi muito importante para mim e também faz parte desse trajetória que agora completa 46 anos”, completou Paulão Gomes.

