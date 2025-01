Primeiro piloto a conquistar os títulos da Stock Car, Porsche e NASCAR Brasil no mesmo ano, Gabriel Casagrande inicia a temporada 2025 sonhando em repetir a façanha de unificar os títulos nacionais. O piloto paranaense voltará a competir nos três campeonatos e carrega um currículo cada vez mais recheado de conquistas.

Tricampeão da Stock Car, Casagrande garantiu o seu último título no mês passado em Interlagos e crava que o objetivo é lutar pelo quarto campeonato.

“O sabor do título é tão especial que a gente quer sempre comemorar mais uma vez. Por tudo o que aconteceu ao longo de 2024, por superarmos problemas mecânicos e o que as outras equipes vinham fazendo, nós chegamos a perder um pouco o nosso setup e depois voltamos a fazer o feijão com arroz e confiamos que aquilo funcionaria. Nós nunca desistimos e o campeonato da Stock Car se ganha assim: completando as corridas e pontuando bem. Foi a nossa receita, foi o ano mais tenso, mas deu tudo certo e estou muito motivado para 2025”, diz Casagrande, que soma 12 vitórias, 45 pódios e nove poles na categoria.

Em novembro de 2024, Casagrande também obteve os títulos das classes Challenge Sport e Challenge Rookie no Porsche Endurance ao lado de Alceu Feldmann Neto. No mesmo final de semana, apenas um dia depois, Gabriel foi até Curvelo (MG) para sacramentar a conquista da Nascar Brasil no campeonato Overall e também do torneio Special Edition.

“Nós tivemos um final de temporada muito especial com conquistas nas três categorias que competimos o ano inteiro. Isso mostra que estamos no caminho certo e vamos seguir com essa receita para o próximo ano, que promete ser ainda mais desafiador com a chegada da nova geração dos carros na Stock Car”, conclui Casagrande, que conquistou o tricampeonato pela equipe AMattheis Vogel e segue no time para este ano.

A temporada 2025 da Stock Car será iniciada em Interlagos nos dias 3 e 4 de maio. Antes disso, a Nascar Brasil começará seu campeonato em Campo Grande (MS), entre 22 e 23 de março. O calendário da Porsche Cup ainda será divulgado.

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!