O paranaense Gabriel Casagrande disputará a decisão da Stock Car pelo quinto ano consecutivo. Neste domingo (24), o piloto da AMattheis Vogel saiu do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), na liderança do campeonato já considerando os descartes, e tentará repetir 2021 e 2023, quando terminou o ano como campeão.

Na corrida principal na capital goiana, o dono do Chevrolet Cruze número 83 cruzou a linha de chegada na 15ª posição após 50 minutos de prova. Casagrande, mais uma vez, tinha em seu carro o lastro do sucesso de 30 kg, o mais pesado entre todos os concorrentes, por ter entrado no final de semana na liderança do campeonato.

“Muita coisa pode acontecer na decisão. A sexta-feira foi muito bem, o sábado foi mais difícil no início por conta de um motivo que não está no controle da equipe. E aí a gente precisou contar um pouco com a sorte. Os adversários tiveram problemas também, e agora a gente sai na melhor condição possível para ir disputar o título na final”, disse Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, OnPetro, Cresol, Raumak Packaging, STP, Panter, Pay4Fun, RP Info, KTO e Rock Food.

“Estou contente. O que a gente fez, se desvencilhando de todos os problemas que aconteceram, foi muito bacana. Só tenho que agradecer a equipe por mais uma boa temporada e por chegar para disputar mais um título. Será mais um final de semana em que tudo pode acontecer, mas vamos com muito foco, determinação, fé e coragem. A gente tem trabalhado com uma união muito forte para alcançar o objetivo de levar o título para a casa”, completa Casagrande.

A decisão da temporada 2024 da Stock Car será disputada nos dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

