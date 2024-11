A equipe Cavaleiro Sports comemorou neste domingo (24) a segunda vitória de sua história em uma prova principal da Stock Car. O triunfo veio na antepenúltima etapa do campeonato, ocorrida no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O astro da conquista foi o mesmo dos triunfos anteriores: Gaetano di Mauro, que largou com seu Chevrolet Cruze #11 da pole position para vencer de ponta a ponta, numa atuação irretocável.

Di Mauro repetiu o que já havia feito em abril, na prova disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), quando conquistou a primeira vitória da história do time liderado por Beto Cavaleiro. O paulista também venceu a corrida sprint da etapa disputada no mês de junho no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), mas ainda não se deu por satisfeito: Gaetano diz que a meta é encerrar sua parceria com a equipe com nova vitória em Interlagos, circuito palco da etapa derradeira do atual campeonato.

"Só tenho agradecer à equipe por todo o trabalho”, vibrou Gaetano. “Quero agradecer aos mecânicos, aos engenheiros, ao Beto, por todo o trabalho. Esse fim de semana foi incrível para a gente e terminou da forma como planejamos”, destacou. “Quero agradecer a Deus, aos patrocinadores e a toda a equipe. Vamos buscar a vitória em Interlagos para fechar nossa caminhada com chave de ouro", pontuou o piloto.

A festa do time de Beto Cavaleiro na capital goiana foi completada por Nelson Piquet Jr., que colocou o segundo carro da equipe na sexta colocação. A prova decisiva da categoria na temporada, em Interlagos, acontece nos dias 14 e 15 de dezembro.

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!