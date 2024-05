Em Cascavel, Thiago Camilo completa 350 largadas na Stock Car

Thiago Camilo vai adicionar mais um número especial ao seu currículo que o coloca como um dos principais pilotos da Stock Car Pro Series. O domingo que fechará a etapa de Cascavel representará também a 350ª largada do paulista de 39 anos na categoria. Há mais de 20 anos no grid mais importante do automobilismo brasileiro, Camilo será o segundo piloto a alcançar tal marca na história da competição.





O primeiro a chegar às 350 largadas na Stock Car foi o pentacampeão Cacá Bueno, que atingiu o número na Corrida 1 da etapa disputada no Velocitta, em 29 de outubro do ano passado. Em 2023, o carioca tornou-se o piloto com mais provas disputadas na categoria e superou o 12 vezes campeão Ingo Hoffmann, que ostentava tal recorde.



Piloto da A.Mattheis Ipiranga Racing, Camilo reúne algumas das melhores estatísticas de performance da história da Stock Car. O paulista é piloto em atividade que mais venceu e o terceiro da categoria em todos os tempos com mais conquistas, 39, e está a apenas uma de igualar o tetracampeão Paulo Gomes. Ingo lidera o ranking, com 77 triunfos.



Thiago também está entre os cinco pilotos que mais registraram poles e subiram ao pódio na Stock Car. O três vezes vencedor da Corrida do Milhão marcou o top-3 em 84 oportunidades.



Em sessões classificatórias, onde o piloto explora o máximo do desempenho do carro em uma volta lançada, Camilo conquistou 28 vezes a pole position, em número inferior apenas ao de Cacá Bueno (37) e de Ingo Hoffmann (57).



"Como sempre digo, estar na principal categoria do automobilismo brasileiro, com bons números, consolidado como piloto profissional e com grandes patrocinadores, é sem dúvida motivo de muito orgulho. Ainda tem uma porta a se abrir na minha carreira, que é o título, pelo qual luto muito. Então hoje é curtir essas 350 corridas e buscar um bom resultado para uma marca tão expressiva em uma categoria tão grande como é a Stock Car", afirmou Camilo.



Pelo ‘reinado’ em Cascavel

Justamente na corrida em que completará 350 largadas na Stock Car, Thiago Camilo poderá se isolar como o maior vencedor da categoria em Cascavel.



O dono do Toyota Corolla #21 já triunfou três vezes no Autódromo Internacional Zilmar Beux: em 2015, 2020 e 2021. Thiago está empatado com Átila Abreu e Marcos Gomes em vitórias no oeste do Paraná. Neste domingo, o piloto vai largar na sétima posição.



Na atual temporada, o paulista já subiu ao pódio nas etapas de Goiânia e Interlagos e está em nono lugar no campeonato, com 171 pontos.

