Cascavel vem se tornando um palco importante para Dudu Barrichello na Stock Car Pro Series. Depois de conquistar sua primeira vitória na categoria em terras paranaenses, em 2023, o piloto da Mobil Ale voltou a triunfar no Autódromo Zilmar Beux.

Superando o pole Ricardo Zonta e vencendo os adversários na estratégia de paradas, Barrichello conseguiu colocar mais um triunfo no bolso. Além da carga emocional por vencer novamente em Cascavel, o paulista ainda dedicou a vitória ao seu cachorro Speedy, que faleceu em fevereiro deste ano.

Pela câmera onboard do carro 91 foi possível ver a foto do cachorrinho colado no painel. Em entrevista ao Motorsport.com, Dudu relembrou com carinho do amigo de quatro patas que o acompanha de outra maneira agora.

"Hoje foi muito bom. Como vocês sabem, a vitória foi muito boa. Tão importante quanto a outra. O Speedy esteve comigo. Infelizmente ele veio a falecer há pouco tempo. Ele foi um grande companheiro meu. Nós moramos juntos sozinhos nos Estados Unidos. Então, eu tive ele e ele me teve apenas por muito tempo. É um cachorro que me faz muita falta. Sempre voltava das corridas e ele estava lá. Aliás, a coleirinha dele fica presa no meu troféu de cascavel em casa. Então, mais um troféu aí pra nós", revelou.

