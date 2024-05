A tragédia que assolou o Rio Grande do Sul comoveu diversas pessoas pelo Brasil e os pilotos da Stock Car Pro Series não ficaram de fora, principalmente os gaúchos da competição.

Correndo em Cascavel, os pilotos revelaram estar divididos com tudo que está acontecendo e compartilharam um pouco das ações que fizeram para ajudar familiares, amigos e moradores locais, além de prestar solidariedade ao estado na etapa do Paraná.

O Motorsport.com teve a oportunidade de conversar um pouco mais com Arhur Leist, Gabriel Robe, César Ramos e Lucas Kohl, os representantes do RS no grid.

Usando uma bandeira do estado pendurada nos boxes, Leist falou sobre a honra de representar o RS e de tentar fazer tudo que pode mesmo estando longe.

"Não tem como não se solidarizar com tudo que está acontecendo. Tenho família, amigos, todo mundo que está morando lá. Então, para mim, é uma grande honra poder levar a bandeira do Rio Grande do Sul. Eu espero que logo logo essas pessoas possam estar vivendo dias melhores. Tudo que o povo, todo mundo, está fazendo aí pelo estado é muito gratificante enquanto a gente tenta fazer o máximo de longe. A gente vai conseguir se reerguer aí num curto período de tempo, eu espero. Não vai ser fácil, mas a gente vai dar essa volta por cima."

Robe enfatizou como eles terão que tentar deixar tudo isso de lado um pouco para manter a cabeça no lugar quando entrarem no carro e forem à pista.

"Se me falassem que algum dia a gente iria passar por isso eu falaria que é mentira, que não tem como, mas a gente está vendo a força da natureza. Com certeza a gente está correndo por todas as pessoas que foram atingidas. São mais da metade dos estados, das cidades do Rio Grande do Sul que foram afetadas, então resta a gente tentar nesse fim de semana deixar essa situação de lado, focar aqui em Cascavel, mas se eu falar que o Gabriel está 100% aqui é mentira. A gente fica com o coração ainda no nosso estado."

Companheiro de Gabriel, Kohl destacou as ações que serão feitas em prol do RS e das doações que serão direcionadas às pessoas que foram atingidas - independentemente da forma.

"A cabeça fica bastante conturbada, né? Mesmo que a gente não tenha sido atingido diretamente, a minha cidade foi atingida, Porto Alegre foi bastante atingida, outras regiões também. Ajudamos como pudemos lá em Santa Cruz, na minha cidade, tanto para as pessoas quanto para os animais. Vamos estar levar doações para lá, que o pessoal está entregando aqui. Vai ter adesivo no carro, a gente vai falar sobre isso na transmissão. Estamos tentando fazer o máximo de pessoas ficarem sabendo da gravidade, do que é, e para doarem cada vez mais. Porque a recuperação vai ser bem complicada e a gente vai precisar de bastante ajuda."

Ramos relatou o que viu de perto quando se colocou à disposição para ajudar naquele momento crítico em que toda ajuda era bem-vinda.

"Cara, é muito triste. Eu particularmente estou bem envolvido. Minha mãe está atuando fortemente como psicóloga, o meu pai, junto com um grupo de empresários na região, também está fazendo um trabalho muito legal, então eu acabo tendo muita informação. Eu sou apaixonado por animais, inclusive quando eu fui pra lá, na sexta-feira passada, achei um cachorrinho desesperado no meio da estrada, estava caindo muita chuva e consegui levar pra um abrigo de animais."

"Vi toda aquela situação de perto, é assustador, é cenário de fim do mundo, você vê a distância já incomoda, já mexe, mas quando você vive aquilo lá... Estou doido para poder voltar e de fato ajudar mais perto mesmo. O caminho vai ser longo. Agora, é torcer, primeiro para a água abaixar, tem lugares que não estão baixando. É o meu estado. Inclusive voltei a morar lá esse ano depois de um tempo fora. Estava morando em São Paulo e esse ano eu voltei para Porto Alegre por uma escolha minha. É lugar que eu gosto, é onde estão as pessoas que eu gosto. Então torcer para isso passar o mais rápido possível."