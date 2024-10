A Stock Car permanece em terras estrangeiras em outubro para sua 10ª etapa da temporada. Após a etapa em Buenos Aires no início do mês, a categoria chega para um desafio inédito na pista de El Pinar, região metropolitana de Montevidéu. Porém, para Rafael Suzuki, o circuito não é uma novidade. Tanto em 2023 quanto em 2024, o piloto correu pelo TCR South America no autódromo uruguaio, em eventos válidos também pelo FIA TCR World Tour.

Vindo de fortes performances nas duas etapas recentes da Stock Car, com a pole position no Velopark e na Argentina, Rafael quer aproveitar a experiência no circuito - que é desconhecido para a grande maioria do grid - para retomar os bons resultados, que chegaram a alça-lo à liderança do campeonato na primeira metade da temporada, quando somou também uma vitória e outros dois pódios. Apesar de alguns reveses, ele está em 9º na classificação geral, entre mais de 30 pilotos que já pontuaram.

"Estamos falando de categorias distintas, com carros, formatos e adversários diferentes. Mas, claro, que conhecer o circuito já reformado e ter corrido ali recentemente, pode ser uma vantagem. A pista tem alguns pontos mais estreitos, caminhos diferentes que vamos ter que descobrir como fazer com o carro da Stock Car, além da questão do vento forte e areia que vem da praia, o que deixa bem desafiador. Tivemos boas performances ultimamente, e vamos trabalhar forte para converter isso novamente em bons resultados nessa reta final do campeonato”, comentou Suzuki, que já foi ao pódio em Montevidéu, pelo TCR.

A programação da Stock Car no Uruguai também será um pouco diferente, com shakedown e o 1º treino livre acontecendo já nesta quinta-feira. Na sexta, o 2º treino e a classificação que define os grids de largada. Por conta das eleições presidenciais no país no domingo, serão realizadas as duas corridas da rodada no sábado, uma às 9h e outra às 13h40, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

