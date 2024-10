Massa estreia no Uruguai para manter a ponta da Stock Car

Depois da etapa na Argentina, a Stock Car continua o giro sul-americano e desembarca pela primeira vez na história no Uruguai. Felipe Massa, do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, chega à 10ª etapa do ano, no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, a 31 quilômetros da capital Montevidéu, de olho na manutenção da liderança do campeonato.

“É uma pista nova para mim e para tantos outros pilotos, mas é muito legal ter essas corridas no exterior, porque mostra o sucesso que é a Stock Car. A minha expectativa é grande, espero continuar conquistando bons resultados como venho fazendo durante toda a temporada”, disse Massa, que tem 696 pontos, 12 a mais que o segundo colocado.

“A gente sabe que os 30 quilos de lastro que o líder leva no carro podem ser um complicador nessa disputa por milésimos de segundo, mas vamos com tudo para fazer um bom fim de semana, constante e marcar muitos pontos”, completou Massa, da equipe TMG.



A Stock Car vai correr no circuito #12 do Autódromo Victor Borrat Fabini. Conhecido como Perimetral, tem 3.120 metros de extensão, 12 curvas e é percorrido em sentido horário. Nesta quinta, serão realizados os primeiros treinos. A definição dos grids de largada é na sexta e as duas corridas serão no sábado. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

