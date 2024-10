Os pilotos Mobil™ encaram um novo desafio inédito pela Stock Car Pro Series. Dudu e Rubens Barrichello partem para o Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai para o 10º encontro da principal categoria do automobilismo brasileiro em 2024.

A dupla chega aos 3.120m e 14 curvas do mais tradicional palco uruguaio com objetivos semelhantes: avançar na tabela de pontos.

Atualmente na sétima posição após uma etapa aquém das expectativas em Buenos Aires, Dudu Barrichello chega ao país vizinho com a missão de somar pontos para voltar a disputar a liderança da tabela e até possivelmente deixar o Uruguai na primeira posição do campeonato. Pouco mais de 70 pontos separam o piloto do Toyota Corolla #91 do topo.

Com duas vitórias na temporada e um sólido desempenho ao longo do ano, Dudu sabe que o trabalho ao lado da equipe Mobil-Ale Full Time é a chave para retomar os resultados positivos na Stock Car.

Já Rubinho Barrichello busca vencer pela primeira vez no ano e a experiência do bicampeão da categoria pode ser um fator determinante em um traçado em que poucos pilotos do atual grid já aceleraram.

Uma rápida adaptação pode render ao ex-Fórmula 1 os pontos necessários para voltar ao top10 e consolidar o #111 no grupo dos 10 primeiros do campeonato. Atualmente Rubinho aparece na 11ª colocação a apenas 10 pontos do piloto a sua frente.

“Mais uma etapa da Stock Car e mais uma vez uma etapa internacional", disse Dudu. "Buenos Aires foi muito difícil para nós, sofremos bastante com o peso no carro e isso deu uma atrasada grande na nossa performance. Voltamos a andar sem peso e partimos para uma pista nova. Fiz minha lição de casa e sei que podemos recuperar os pontos perdidos".

“Depois de acelerar em Monza e testar um protótipo em Portimão, vamos para mais um desafio inédito na carreira, El Pinar, no Uruguai", disse Rubinho. "Gosto quando os dias são assim, com pistas diferentes e carros diferentes".

A etapa da Stock Car em El Pinar teve seu cronograma habitual alterado. As atividades de pista começam já na quinta-feira, com o shakedown e o primeiro treino livre. Na sexta, novo treino livre e a classificação da segunda jornada internacional do ano. O cronograma se encerra no sábado com as duas corridas, Sprint e Principal. A Stock Car têm transmissão da Motorsport.tv Brasil.

