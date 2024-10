Pela quarta vez nesta temporada a Stock Car terá um formato diferente ao longo do final de semana. A 10ª e antepenúltima etapa do ano será disputada no Autódromo Victor Borrat Fabini, no Uruguai, com as duas corridas sendo disputadas em um mesmo dia, no sábado, por conta das eleições que acontecem no país vizinho.

Ao longo do ano, a principal categoria do automobilismo brasileiro já teve as corridas em dias distintos, conforme o novo regulamento, três corridas em um final de semana, no Velocitta, por conta das condições climáticas e, duas corridas com a mesma duração, em Buenos Aires.

Para o piloto Zezinho Muggiati, a nova configuração vai exigir um cuidado redobrado dos pilotos, ainda mais em um traçado desconhecido para a maioria do grid.

“Com duas corridas no mesmo dia, com um intervalo de 3 a 4 horas entre elas, será preciso tem muito mais cuidado para manter o equipamento, especialmente na corrida 1. Estou bastante motivado para a etapa, para buscar o maior número de pontos e, quem sabe, manter a sequência de resultados entre os 10 primeiros”, aponta Zezinho Muggiati, que leva as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Assim como em Buenos Aires, na etapa passada, Muggiati acredita que a disputa entre veteranos e rookies fica mais equilibrada em uma pista desconhecida. No entanto, a etapa também traz outros desafios para os pilotos.

“Achei uma pista muito desafiadora nos testes que fizemos no simulador. Além disso, temos relatos de que tem bastante areia na pista, por ser uma região de litoral, e a previsão do tempo que aponta chuva e frio em um dia, e calor no dia das corridas. Tudo isso faz com que os ajustes para o carro sejam alterados. Quem se adaptar mais rápido tende a levar a melhor”, afirma o piloto que é vem de bons resultados e soma 308 pontos no campeonato.

A programação em El Pinar terá shakedown e o TL1 na quinta-feira. Na sexta-feira acontece o TL2 e a Classificação, que terá transmissão no youtube da categoria a partir das 15h00. O sábado está reservado para a corrida Sprint, às 9h, e a corrida principal, às 13h40. Você acompanha o quali e as corridas ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

