Stock Car: Camilo curte possibilidade de correr em pista inédita

Andar em uma pista desconhecida como a de El Pinar, no Uruguai, onde a Stock Car realiza as duas corridas da 10ª etapa da temporada 2024 no próximo sábado (26), é um desafio para quase todos pilotos da principal categoria brasileira.

Mas alguns, como Thiago Camilo, gostam particularmente deste tipo de desafio.

“Sempre que tem novidade, seja circuitos de rua ou pistas novas de fato, costumo me dar bem, tenho uma adaptação rápida. E a gente vem numa sequência boa, recuperando performance de forma geral. Acho que a gente está num caminho legal para conseguir ter um bom resultado no Uruguai. Até porque pelo que eu vi no simulador é uma pista de média para baixa velocidade, e a equipe vem de uma sequência de pistas com essas características, em que andamos bem. Na última, em Buenos Aires, nosso carro funcionava muito bem no miolo”, diz o piloto do Toyota número 21 da Ipiranga Racing.

Na primeira vez que a Stock Car andou em uma pista de rua, em Salvador (BA), em 2009, Thiago Camilo fez a pole position e liderou até quebrar. Da última vez que a Stock estreou um circuito de rua, esse ano, em Belo Horizonte (MG), Thiago Camilo venceu uma corrida.

O que diz Andreas Mattheis

A adaptação dos pilotos a uma pista nova começa bem antes dos primeiros treinos livres, e tem muito a ver com o acerto com que os carros ‘descem do caminhão’, desenvolvido a partir da leitura que pilotos e equipes fazem da pista. Andreas Mattheis, chefe da Ipiranga Racing, fala um pouco de como é encarar uma pista nova.

“É um desafio grande porque a gente não conhece a pista. Os pilotos usaram bastante o simulador, os engenheiros pegam os dados e fazem uma simulação de caracterização de pista. Assim a gente procura digerir da melhor maneira possível, usando também o feedback dos pilotos, o que eles sentiram no simulador, em cima disso a gente monta um set up inicial, com o qual vamos começar a andar, e em cima desse acerto vai sendo feito o ajuste fino na pista".

"Olhando o traçado no simulador eu achei a pista interessante, mas a gente tem informação de que ela varia bastante, porque fica perto do mar, tem muita areia em volta e entra areia na pista quando venta, então fica sem grip (aderência). A gente tem um bom entrosamento com os pilotos (Thiago Camilo e Cesar Ramos) e estamos bem otimistas”.

