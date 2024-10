Único piloto da Stock Car a vencer duas provas oficiais da categoria fora do Brasil, Gabriel Casagrande encara mais um desafio internacional neste final de semana no Autódromo Victor Borrat Fabini em El Pinar, no Uruguai. O piloto da equipe AMattheis Vogel fez uma análise das características do traçado após realizar testes no simulador.

“Eu gostei bastante do traçado, achei uma pista interessante e a gente vai ter curvas bem seletivas. É uma pista bem completa, as retas não são muito longas, então eu acho que o nosso carro não vai chegar numa velocidade tão grande lá, mas é uma pista que a gente tem ouvido falar que é muito perto da praia e com muito vento, então que a areia pode sujar a pista e que em cada volta podemos ter um nível diferente de aderência. Mas na Argentina acabou sendo um pouco assim pela poeira e é igual para todo mundo”, diz Casagrande.

Vencedor em Buenos Aires na etapa passada e também em 2023, Casagrande passou a ser o único piloto a vencer mais de uma prova oficial da Stock Car fora do Brasil. Antes dele, somente Paulo Gomes venceu duas provas em Portugal no ano de 1982, mas as corridas realizadas em Estoril foram extracampeonato.

“Espero que a gente possa conquistar mais uma vitória lá e aí passar a ser o único piloto a vencer três vezes fora do Brasil. Ser comparado ao Paulão é sempre uma honra muito grande. Se a gente puder melhorar ainda mais os nossos números será sempre muito bacana. Mas vamos focar em primeiro fazer um excelente resultado, se a gente estiver lá pela frente aí podemos tentar buscar a vitória”, completa Casagrande.

Os treinos na pista uruguaia começam nesta quinta-feira (24) com o shakedown e o primeiro treino livre às 15h. As sessões seguem na sexta-feira com o treino livre 2 às 10h e a classificação iniciando às 15h30. A programação no sábado prevê a realização da corrida sprint às 9h, enquanto a prova mais longa será iniciada a partir de 13h40, com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

