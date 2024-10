A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, continuando sua excursão fora do país com a sua primeira passagem pelo circuito de El Pinar, no Uruguai.

Após uma etapa bem-sucedida na Argentina, a principal categoria do automobilismo nacional segue em sua empreitada pela América do Sul, fazendo sua estreia em solo uruguaio com a 10ª de 12 etapas previstas na temporada 2024.

E a passagem por El Pinar seguirá um formato diferente. Com a eleição presidencial uruguaia marcada para o próximo domingo (27), mesmo dia do segundo turno da eleição para prefeito em diversas cidades do Brasil, a etapa será concentrada na sexta e no sábado, com as duas corridas ocorrendo no dia 26.

Olhando para o campeonato, é Felipe Massa quem chega a El Pinar na ponta, com 696 pontos, apenas 12 à frente de Felipe Baptista. Bruno Baptista vem em terceiro com 661, pouco à frente de Gabriel Casagrande (656) e Ricardo Zonta (653). Completam o top 10: Júlio Campos (637), Dudu Barrichello (621), Daniel Serra (560), Rafael Suzuki (543) e Enzo Elias (539).

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino da classificação e de todas as corridas.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Quinta-feira 10h00 - Treino Livre 1 Quinta-feira 15h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 - Classificação Sexta-feira 15h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Sábado 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

