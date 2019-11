O automobilismo brasileiro passou por um grande susto nesta quinta-feira. O ex-piloto da Stock Car Tuka Rocha foi uma das vítimas de grave acidente aéreo Barra Grande, distrito de Maraú, na Bahia.

Um dos maiores expoentes do kartismo nacional, Tuka foi levado a um hospital em Salvador, onde foi submetido a uma cirurgia nesta madrugada. As queimaduras são consideradas superficiais, mas o paulista de 36 anos de idade permanece entubado, para se recuperar dos gases inalados durante o acidente no pauso da aeronave.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, as próximas 72 horas serão importantes para a recuperação de Tuka. A preocupação reside no quadro respiratório, pelos riscos de complicações.

O acidente aconteceu nesta quinta-feira, no momento em que o avião de pequeno porte pousava na pista de um resort. A tragédia ocorreu por volta das 14h e deixou outros oito feridos, inclusive uma criança, segundo a assessoria de comunicação do município e a Polícia Civil. Uma pessoa que morreu, de acordo com a polícia, foi uma mulher, carbonizada.

A aeronave decolou de Jundiaí às 11h, segundo a Voe SP, que administra o terminal paulista, e a Força Aérea Brasileira (FAB). A Voe SP informou que o jato ficava em um hangar e foi autorizado a decolar pois não houve comunicação de anormalidade por parte da equipe técnica.

Confira imagens da carreira internacional de Tuka Rocha: