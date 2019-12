Final da Stock: Marcos Gomes acelera e crava a pole em Interlagos

Marcos Gomes ficou com a pole para a grande final da Stock Car que acontece neste domingo. O tempo do piloto da foi de 1min37s802 , marca 0s178 melhor do que de Thiago Camilo, segundo mais veloz. O top-5 da decisão foi completado por: Felipe Fraga, Diego Nunes e Denis Navarro.

Q1:

Mais veloz do primeiro grupo, Marcos Gomes ficou na liderança da fase inicial do treino classificatório. Com 1min37s896, o piloto da KTF foi acompanhado de perto por Nelsinho Piquet e Felipe Fraga. Entre os pilotos do grupo 2, apenas César Ramos, Lucas Foresti, Denis Navarro e Marcel Coleta fizeram tempos bons o suficiente para avançar ao Q2.

Q2:

Diego Nunes foi o primeiro a se colocar no topo da tabela de tempos, mas seu companheiro, Marcos Gomes superou sua marca nos últimos segundos e passou em primeiro com 1min37s631. Daniel Serra, Rubens Barrichello e Ricardo Maurício ficaram de fora do Q3. O líder do campeonato ficou em sétimo, Rubinho em décimo e Maurício em 13º.

Q3:

Thiago Camilo foi o primeiro a fazer sua tentativa, e o piloto da Ipiranga fechou sua volta em 1min37s990. Em seguida, Júlio Campos, da Prati-Donaduzzi foi para a pista e fez sua volta, mas não superou o rival na luta pelo título. O terceiro a fechar uma tentativa foi Navarro, que também ficou atrás de Camilo.

Fraga foi para a pista e fechou sua volta em 1min38s063, deixando Camilo como o mais bem colocado entre os que brigam pelo título. Em seguida, os pilotos da KTF fizeram suas tentativas. Diego Nunes fez 1min38s118. Marcos Gomes, que liderou os treinos livres da sexta-feira, acelerou para cravar o melhor tempo e 'roubar' a pole de Camilo.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja o grid de largada para a grande Final da Stock Car:

Pos. No. Piloto Equipe Melhor volta 1 80 Marcos Gomes KTF Sports 1:37.802 2 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:37.980 3 88 Felipe Fraga Cimed Racing 1:38.063 4 70 Diego Nunes KTF Sports 1:38.118 5 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:38.265 6 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 1:38.604 7 29 Daniel Serra Eurofarma RC 1:38.016 8 83 Gabriel Casagrande Crown Racing 1:38.048 9 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports 1:38.056 10 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:38.128 11 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports 1:38.142 12 177 Marcel Coletta Crown Racing 1:38.167 13 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC 1:38.183 14 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 1:38.224 15 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports 1:38.228 16 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições 1:38.356 17 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:38.404 18 18 Allam Khodair Blau Motor Sports 1:38.446 19 0 Cacá Bueno Cimed Racing 1:38.472 20 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports 1:38.487 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:38.491 22 28 Galid Osman Shell Helix Ultra 1:38.589 23 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 1:38.742 24 9 Guga Lima Vogel Motorsports 1:38.758 25 65 Max Wilson RCM Motorsport 1:38.799 26 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing 1:38.883 27 54 Tuca Antoniazzi Hot Car Competições 1:40.903 28 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra - 29 27 Raphael Reis Carlos Alves Competições -

Programação Final Stock Car 2019:

Domingo, dia 15

8h30 às 9h30 – Visitação aos Boxes

10h10 – Largada (40 minutos + 1 volta)

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.