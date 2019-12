Líder da temporada 2019 e favorito ao título da Stock Car na grande final deste fim de semana, em Interlagos, Daniel Serra largará em 7º na corrida deste domingo e viu o principal rival, Thiago Camilo, perder a pole position nos instantes finais do treino classificatório.

Caso as posições de largada se mantenham, com Camilo em segundo, 'Serrinha' conquistará o tricampeonato consecutivo, igualando o feito do pai, Chico, vencedor das temporadas 1999, 2000 e 2001 da categoria.

Daniel, porém, mantém a cautela. "Agora eu vou criar 1000 cenários na minha cabeça e provavelmente vai o que acontecer o que faltar, então vou largar e ver o que acontece", comentou o bem-humorado piloto da Eurofarma RC.

Eliminado da disputa da pole em São Paulo, Serrinha ponderou que sua estratégia de pit stops será vantajosa em relação aos rivais que largam mais à frente: "É difícil saber o quanto de combustível os outros têm em seus carros. Mas a classificação termina da mesma forma que a gente larga [os carros são lacrados após o quali], e nós optamos por uma estratégia de fazer o pit stop mais curto possível, mas não sei quanto aos outros".

"O lado ruim disso é que você larga ali no ‘meio’, enfim. Não é a posição que a gente queria, mas não é ruim", refletiu Serra, que larga logo atrás de Julio Campos. O piloto da Prati-Donaduzzi também briga pelo título da temporada 2019 e precisa de uma improvável combinação de resultados. Mais à frente, com a mesma matemática, Felipe Fraga começa a prova do terceiro posto com a Cimed Racing, logo atrás de Camilo. O pole é Marcos Gomes, da KTF.

Questionado sobre a briga por posições com os rivais pelo título, Serra não demonstrou grande preocupação: "Corrida é corrida e algo pode acontecer, mas isso eu não controlo, então não posso fazer muita coisa".

"A classificação acabou de acabar e não sei o quanto de combustível os competidores próximos de mim têm. Mas, como eu falei, a gente optou por um pit stop mais curto e já gastamos um pouquinho menos de combustível que os seis da frente. Eles gastaram pelo menos 6L a mais, o que dá uns 2s de abastecimento, mas não dá para saber exatamente quem está leve ou não. Mas enfim, a gente está numa posição que não é ideal, mas é boa", reiterou.

O piloto da Eurofarma também citou a questão da gasolina como uma potencial justificativa para a superioridades dos rivais no treino classificatório: "Não dá para saber o quanto de combustível as pessoas estão usando ou não, então espero que seja por isso".

Ao Motorsport.com, Serrinha comemorou o fato de Camilo ter perdido a pole. Caso largasse na posição de honra e Daniel se mantivesse em sétimo ao término da corrida, o piloto da Ipiranga seria campeão. O que ainda 'pode acontecer': "Muita coisa vai mudar durante a corrida em termos de posições, mas óbvio que prefiro outra pessoa largando na pole. Ainda mais sendo o Marquinhos, que é um amigo meu, com quem cresci correndo junto. Fico feliz por ele, de verdade".

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

