Guga Lima presta homenagem a Reginaldo Leme em Interlagos

No final de novembro foi anunciado Reginaldo Leme não fazia mais parte do grupo Globo, empresa que trabalhou durante 41 anos, principalmente nas transmissões da Fórmula 1 e da Stock Car.

E é na maior categoria do automobilismo brasileiro que veio uma das homenagens ao ex-comentarista dos canais Globo e SporTV. O piloto Guga Lima correrá neste domingo com a frase “Regi, o cara” na parte da frente de seu carro.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Guga explicou o motivo que o fez colocar a frase.

“O automobilismo não é automobilismo sem Reginaldo Leme. Ele saiu da Globo, mas tenho certeza de que vai continuar trabalhando com o esporte. O Regi é a cara do automobilismo, não tem como pensar em automobilismo sem lembrar de Reginaldo Leme. Ele trabalhou a vida inteira nisso, é uma singela homenagem, mas não é nem perto do que ele merece.”

“Resolvemos fazer essa homenagem na testeira do carro para lembrar dele, do que ele fez pelo automobilismo por todos esses anos.”

A final da Stock Car em Interlagos será transmitida neste domingo pela Rede Globo, dentro do programa Esporte Espetacular, às 10h10. Quando perguntado se a homenagem também não era uma provocação à emissora, Guga reafirmou a reverência, mas deixou livre para quem quisesse imaginar que se trata de uma desfeita.

“Não pensamos por esse lado. Fizemos isso apenas para homenagear o Reginaldo porque ele merece. Isso é muito pouco, perto do que ele merece. Se quiserem levar para esse lado, podem levar, eu estou do lado da homenagem porque acho que ele merece.”

“Se quiserem entender como provocação, entendam. Não foi aquilo que queríamos demonstrar.”

