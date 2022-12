Stock Car: Matías Rossi retorna para Full Time em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Argentina seguirá tendo um representante no grid da Stock Car na temporada de 2023. Matías Rossi defenderá a Full Time Sports no campeonato do ano que vem, retornando ao time onde esteve em 2020 e 2021 na mais importante categoria do automobilismo brasileiro, e correrá com o Toyota Corolla da TOYOTA GAZOO Racing.

“El Mísil”, como é conhecido Rossi, teve uma temporada das mais fortes, e chegou a última etapa do campeonato, encerrado no último domingo, com possibilidades de título. Em 2022, o argentino conquistou duas vitórias na Stock Car, obtidas no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e em Interlagos, em São Paulo (SP), além de faturar sete pódios.

“Estamos muito contentes em contar com o Matías mais uma vez. Espero que, juntos, a gente conquiste resultados ainda melhores que os que ele teve neste ano. Temos certeza da capacidade do Matías. Esse ano ele subiu a régua e chega para a equipe após disputar o título, e vamos trabalhar para ele disputar o título de novo”, disse Maurício Ferreira, chefe da equipe Full Time.

“É uma alegria voltar para a Full Time, a equipe que me abriu as portas na Stock Car. A estrutura do time é uma das mais impressionantes em todo o País e o desempenho na pista é espetacular, como vimos com o título do Rubens (Barrichello) neste ano. Espero que essa segunda passagem me renda vitórias e ainda mais bons momentos para todos da equipe”, comentou Matías Rossi, que terminou 2022 na quarta colocação do campeonato.

A temporada 2023 da Stock Car será aberta no dia 2 de abril, com a disputa da etapa de Goiânia (GO), marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Veja como foi a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

