Ingressos à venda para Stock Car e abertura da F4 no Velocitta

O interior de São Paulo será palco de dias de muita velocidade e emoção entre 23 e 24 de março. Depois da etapa de abertura do campeonato, em Goiânia (GO), a Stock Car Pro Series volta a acelerar no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu (SP), para a disputa da segunda rodada de 2024.

E além da principal categoria do automobilismo nacional, o BRB Fórmula 4 Brasil acelera para dar início à sua terceira temporada, com três corridas na sua programação. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla, a partir de R$ 60.

O circuito interiorano já recebeu 24 corridas da Stock Car, em trajetória iniciada recentemente, no ano de 2017. Thiago Camilo e Ricardo Zonta estão empatados com três triunfos e são os maiores vencedores da Pro Series na pista de Mogi Guaçu.

No BRB Fórmula 4 Brasil, o traçado de 3.443 metros foi palco de nove provas ao todo, inclusive a primeira corrida da história da competição, em maio de 2022. Campeão daquele ano, Pedro Clerot é o piloto que mais venceu pela categoria na pista, em três oportunidades.

Há entradas disponíveis à venda no setor Mirante, que oferece boa visibilidade da pista e possui área de convivência com praça de alimentação e guarda-sóis para melhor proteção e conforto do público. O valor do ingresso individual parte de R$ 60 (meia-entrada ou BRBCard) ou R$ 120 (valor cheio).

O fã também pode adquirir o Combo Família, que consiste no conjunto de quatro ingressos individuais, com preço promocional, sempre para o setor do Mirante, a um investimento de R$ 320 no total.

Há ainda a opção de ingresso para o setor Mirante incluindo passe de visitação, que dá direito a uma incursão aos boxes no domingo, em horário previamente determinado pelo organizador do evento, quando o público pode interagir com os pilotos e ganhar brindes. Nesta modalidade, os ingressos partem de R$ 150 (meia-entrada ou BRBCard) ou R$ 300 (inteira).

Outra modalidade de ingresso disponível para aquisição é no Lounge, área VIP do evento localizada na Curva dos Macacos, com vista privilegiada da pista e com serviço de alimentos e bebidas. Neste caso, é possível comprar a entrada no setor para sábado e domingo, com valor promocional, partindo de R$ 940 (meia-entrada), ou somente domingo, a partir de R$ 790 (meia-entrada) ou R$ 850 (inteira).

Todos os ingressos para o setor Mirante são válidos para sábado e domingo. De forma geral, as entradas podem ser pagas em até 12 vezes, mas não dão acesso ao estacionamento, que está localizado em área externa do autódromo e será cobrado à parte, ao valor de R$ 50 a diária. O traslado do público para o autódromo será por meio de vans até o Mirante.

As entradas também podem ser adquiridas nas bilheterias do autódromo, que estarão em funcionamento no sábado, das 8h às 16h, e também no domingo, entre 8h e 12h.

Corridas sábado e domingo

Uma das atrações da temporada 2024 é o novo formato dos finais de semana da Stock Car Pro Series. Agora, os sábados passam a ser ainda mais movimentados com a disputa da sessão classificatória, que define o pole position da etapa, e com a realização da corrida Sprint, que tem 30 minutos de duração. Além da Stock Car, o fã terá a possibilidade de assistir, ainda no sábado, mais duas corridas do BRB Fórmula 4 Brasil.

A cereja do bolo fica para o domingo, quando o público poderá curtir a visitação aos boxes, um dos pontos altos de todo a etapa, onde será possível interagir com seu piloto preferido e ganhar brindes. A Fórmula 4 Brasil realizará mais uma prova, enquanto a Stock Car vai concluir a etapa com a corrida mais longa do fim de semana, com 50 minutos de duração.

EVENTO

Stock Car Pro Series, segunda etapa

BRB Fórmula 4 Brasil, primeira etapa

Datas: 23 e 24 de março (sábado e domingo)

Local: Autódromo Velocitta

Rodovia SP 342, KM 187, s/n, Nova Louzã, Mogi Guaçu, SP

SETOR DISPONÍVEL PARA VENDA

Mirante

Ingresso individual: R$ 60,00 (meia-entrada ou BRBCard); R$ 120,00 (inteira)

Combo Família: R$ 320,00 (investimento para a compra de quatro ingressos com preço promocional)

Ingresso Mirante com passe de visitação: R$ 150,00 (meia-entrada ou BRBCard); R$ 300,00 (inteira)

Todos os ingressos são válidos para os dois dias do evento

Lounge

Preço promocional sábado e domingo

Meia-entrada: R$ 940,00

Inteira: R$ 1.000,00

Preço somente para domingo

Meia-entrada: R$ 790,00

Inteira: R$ 850,00

Estacionamento: R$ 50,00 a diária

Abertura dos portões

Sábado, 23 de março, 8h

Domingo, 24 de março, 8h

