A Stock Car vai desembarcar pela primeira vez em Belo Horizonte (MG) tendo o piloto do Time Lubrax Júlio Campos como líder de seu campeonato.

E é nesta condição que o competidor da Pole Motorsport espera deixar a capital mineira: com 499 pontos, o piloto do Chevrolet Cruze #4 tem apenas cinco tentos a mais do que o amigo e vice-líder Ricardo Zonta, mas está otimista em permanecer na liderança após o inédito desafio no novo circuito de rua da capital mineira, que leva o nome do histórico piloto local Toninho da Matta.

“Vai ser uma corrida muito interessante. Faz tempo que nenhum piloto anda em pista de rua”, projetou Campos, que salientou o grande número de circunstâncias atípicas a serem encontradas na pista belorizontina.

“São poucos pneus disponíveis para o fim de semana e os pilotos terão que guardar pneus para a corrida. A tomada de tempos também será diferente, com poucos pilotos em pista ao mesmo tempo e três voltas lançadas, então é muita coisa nova”, frisou.

O líder do campeonato enfatizou a expectativa pelo evento, oficialmente intitulado BH Stock Festival, cuja disputa acontece em pista montada ao redor do famoso Estádio Mineirão.

“Será um festival com shows e outras coisas bem diferentes. Estamos todos muito ansioso para que este seja um super evento e, liderando o campeonato, esperamos fazer o maior número possível de pontos, para ampliar a liderança e voltar de Belo Horizonte ainda mais fortes no campeonato”, encerrou.

A programação do BH Stock Festival tem, neste sábado (17), a disputa da classificação às 10h30 e da corrida sprint às 15h, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

