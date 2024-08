Um novo desafio para pilotos e equipes da Stock Car. A sétima etapa da temporada 2024 será disputada no inédito Circuito de Rua Toninho da Matta, em Belo Horizonte, com 3.113 metros e 12 curvas, em torno da esplanada do Mineirão, o maior estádio de futebol de Minas Gerais.

Após nove anos, a maior categoria do automobilismo brasileiro vai voltar a correr em um circuito de rua. A última vez foi no distrito industrial de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ainda em 2015.

A pista ainda é desconhecida de todos: a primeira atividade nela será disputada apenas na próxima quinta-feira. Por isso, Ricardo Zonta já tratou de ter o primeiro contato no simulador. E o piloto da equipe Shell-RCM já deu o diagnóstico: é um circuito sem grandes retas e com poucos pontos de ultrapassagem. Uma clássica pista urbana.

Além disso, o vice-líder do campeonato, com 494 pontos, ainda vai ter de carregar o lastro de sucesso de 25 quilos, conforme determina o regulamento esportivo.

Por isso, o piloto Shell vai se concentrar em obter um bom acerto do Toyota Corolla GRS #10 para a classificação, que será disputada na manhã de sábado. Uma boa posição de largada será muito importante para escapar das típicas confusões das primeiras voltas na Stock Car, e que devem ser potencializadas em um circuito de rua com muros dos dois lados. Ricardo Zonta vai em busca de uma boa quantidade de pontos para iniciar bem a segunda metade da temporada e seguir na briga.

"Trabalhei um pouquinho no simulador para a corrida de Belo Horizonte. É um traçado que vai exigir bastante do acerto do carro. Do que entendi das curvas, tem algumas freadas muito fortes. Claro que não tem retas longas, mas tem muitas trocas de direção em ponto de freada com as chicanes".

"A gente vai ter que aprender a pista no decorrer de cada treino, para a gente ir evoluindo. E são poucos pontos de ultrapassagem. Então o trabalho de acerto do carro e do piloto para conseguir buscar o limite. E isso é essencial para buscar uma boa classificação. E, como tem poucos pontos de ultrapassagem, a classificação vai ser essencial para um bom resultado no fim de semana".

A programação da inédita etapa de Belo Horizonte terá um dia a mais e será aberta nesta quinta-feira, com o shakedown. Na sexta, serão realizados os dois treinos livres. No sábado, as atividades serão abertas pela classificação.

À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying. E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

