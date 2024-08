Um novo tipo de circuito, um traçado e uma cidade inéditas para a Stock Car. Este é o desafio deste fim de semana da equipe Cavaleiro Sports, que vai concentrar suas atividades na disputa da sétima etapa da temporada 2024 da maior categoria do Brasil.

O palco é o novíssimo circuito Toninho da Matta, nas ruas de Belo Horizonte (MG), montado nos arredores do famoso Estádio Mineirão, um dos maiores templos do futebol brasileiro e que agora torna-se, também, sinônimo de velocidade.

O evento foi oficialmente intitulado BH Stock Festival, em referência à sigla pela qual a capital mineira é conhecida e pelo grande leque de atrações extrapista que serão oferecidas ao público. Toda a programação dura quatro dias e começa já nesta quinta-feira (15).

A pista tem 3,2km, com a reta principal localizada na Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre o Centro Esportivo Universitário (CEU) e o hall de entrada do estádio. Será a primeira prova em circuito temporário da Stock Car desde a disputa de GP no Rio de Janeiro, em 2022, no aeroporto do Galeão.

A programação do BH Stock Festival tem, neste sábado (17), a disputa da classificação às 10h30 e da corrida sprint às 15h. No domingo (18), a corrida principal tem início às 13h. O fim de semana conta com transmissão completa e ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Nelson Piquet Jr. (Stock Car): “Estou bem animado em disputar essa prova em Belo Horizonte. Estamos precisando de praças novas e isso vai ajudar bastante. Será a primeira vez que vou correr em circuito de rua com um carro da Stock Car. Gosto muito deste tipo de pista e estou muito motivado. Eu espero que seja um evento muito bacana e tenho certeza de que é um grande momento para a categoria".

Gaetano di Mauro (Stock Car): “Estou super animado para a corrida de Belo Horizonte. Nunca corri em uma pista de rua, mas estou ansioso para poder estrear perto de um grande público. É diferente, algo que a gente ainda não teve, mas creio que temos um carro competitivo e temos tudo para fazer um bom resultado".

