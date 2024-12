Ricardo Zonta permanecerá na equipe RCM em 2025. O piloto e a equipe acertaram a renovação do contrato para manter o pacote vencedor da atual temporada, em que o ex-Fórmula 1 disputa, mais uma vez, o título da maior categoria do País. Juntos, Zonta e a RCM já chegaram ao vice-campeonato em 2020, sete vitórias, cinco pole positions e 18 pódios. Em todas as cinco temporadas de parceria disputaram o título da competição.

O paranaense salienta a importância da continuidade e do trabalho de sucesso que tem realizado ao longo desses anos. “Renovar com a RCM é dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito com muita excelência ao longo destes anos. Vamos para a nossa sexta temporada com um retrospecto de grandes números de poles, vitórias e pódios. Fico muito feliz com essa parceria!”, analisou o competidor do Toyota Corolla #10.

Para o chefe de equipe da RCM, Marcel Campos, a renovação só evidencia o grande entrosamento da equipe e a continuidade do trabalho na nova fase da categoria, que estreará uma nova geração de carros, baseados em SUVs, em 2025.

“Muito feliz em renovar mais um ano o contrato com o Ricardo Zonta. Temos um ótimo conjunto equipe e piloto desde a primeira temporada. Todos os anos, ficamos entre os cinco primeiros do campeonato, o que mostra nossa consistência ao longo dos anos, em que sempre disputamos o título até a última prova”, destacou Campos.

“Neste ano, não vai ser diferente. Temos muita sintonia e um conjunto muito afinado para lidarmos muito bem com o novo carro e com a categoria que entra em uma nova fase. Essa consistência vai nos trazer grandes frutos ao longo do tempo. Além disso, gosto muito de trabalhar com o Ricardo e, também, gosto muito dele como pessoa”, enfatizou.

Zonta lutará pelo título da Stock Car na etapa decisiva, que acontece neste domingo (15), em Interlagos, onde tem um grande retrospecto com cinco vitórias, mais seis pódios e duas poles positions. Além disso, no mesmo circuito e na mesma data, em 2013, venceu pela primeira vez a prestigiada Corrida do Milhão.

