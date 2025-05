Recordes e marcas que podem cair na Stock Car 2025

O tão aguardado calendário da BRB Stock Car Pro Series para 2025 está prestes a começar. A partir deste fim de semana (três e quatro de maio), os melhores pilotos do automobilismo brasileiro vão abrir as cortinas de uma era revolucionária e histórica com a chegada dos carros SUVs, marcando assim um novo paradigma na categoria, que correu com modelos sedans desde sua origem, em 1979, há 46 anos.

Principal palco do automobilismo brasileiro e cenário deste momento ímpar no esporte a motor nacional, o Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, na zona sul de São Paulo, representará também o cenário da contagem regressiva de alguns recordes e marcos importantes que serão alcançados pela BRB Stock Car ou pelos pilotos, atores principais deste espetáculo.

A vinda dos modelos SUV também representa o retorno da Mitsubishi ao grid da BRB Stock Car. A primeira incursão da marca dos três diamantes à competição aconteceu entre 2005 e 2008, quando levou à pista o modelo Lancer. Agora, nesta nova fase da categoria, a Mitsubishi vai acelerar com o Eclipse Cross para medir forças com o Chevrolet Tracker e o Toyota Corolla Cross.

Será em Cascavel (PR), segunda etapa da temporada, que a Mitsubishi alcançará uma marca importante para carimbar de vez seu retorno à BRB Stock Car: o Autódromo Internacional Zilmar Beux vai receber a 50ª corrida da montadora na Pro Series.]

Outro recorde que envolve marcas traz em evidência um dos mais experientes pilotos da categoria. Finalista e quinto colocado na temporada 2024, Julio Campos vai se tornar o único competidor na história da BRB Stock Car a ter acelerado com carros das cinco marcas que já estiveram presentes nas pistas pela competição. De volta à Crown Racing, o paranaense já competiu com Volkswagen, Chevrolet, Mitsubishi, Peugeot e, agora, vai representar a Toyota.

Perto dos 80 vencedores

Entre 22 de abril de 1979 e 15 de dezembro de 2024, a BRB Stock Car Pro Series já realizou 634 largadas. Ao todo, 79 pilotos triunfaram em pelo menos uma corrida. Assim, 2025 pode registrar o 80º vencedor diferente na categoria.

Os últimos a entrarem nesta seleta relação foram os jovens Gianluca Petecof e Vitor Baptista, que venceram as corridas sprint e principal, respectivamente, na etapa do Velopark (RS), disputada em setembro do ano passado.

Dos 31 pilotos que vão largar para a abertura da temporada 2025, em Interlagos, oito perseguem seu primeiro triunfo na categoria e despontam com possibilidades de entrar para a história da Stock Car como o 80º vencedor: Arthur Gama, Arthur Leist, Denis Navarro, Helio Castroneves, Lucas Kohl, Rafael Reis, Vicente Orige e Zezinho Muggiati.

Juventude e longevidade

Piloto mais bem-sucedido da década, com três títulos conquistados nas últimas quatro temporadas, Gabriel Casagrande abre 2025 novamente como o homem a ser batido. Pronto para seguir o casamento vitorioso com a A.Mattheis Vogel, o paranaense quebrou um recorde ao fim do último ano para sagrar-se como o tricampeão mais jovem da história da BRB Stock Car, com menos de 30 anos.

Com fome para mais títulos, o piloto do novo Chevrolet Tracker #83 parte neste ano em busca de mais um recorde. Afinal, nunca a competição viu um tetracampeão tão novo. Ingo Hoffmann foi o primeiro a chegar a tal marca, em 1990, com 37 anos. Paulão Gomes alcançou o quarto título em 1995, aos 47. Já Cacá Bueno levantou a quarta das suas cinco taças de campeão em 2011, quando tinha 35.

Mas não é somente Casagrande quem perseguirá marcos importantes ao longo de 2025. Dois dos mais experientes nomes do grid vão alcançar 350 largadas na BRB Stock Car ao longo da temporada: Allam Khodair e Ricardo Maurício. Ambos atingirão tal marca no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na etapa que será disputada no fim de semana de 19 e 20 de julho.

Curiosamente, Khodair e Ricardinho vão completar nada menos que 20 anos no grid da BRB Stock Car em 2025. Por sua vez, Cesar Ramos vai comemorar uma década em ação na mais importante categoria do automobilismo nacional.

Outro nome histórico na competição, Cacá Bueno ficará próximo de alcançar um número inédito na categoria. O maior campeão em atividade tem 374 largadas como piloto da BRB Stock Car, a partir de 2002, e na última prova do ano vai chegar a 397 corridas, ficando a somente três de completar 400.

O único carioca do grid também persegue outro número relevante, o de 90 pódios na Pro Series, estatística registrada por um dos nomes mais emblemáticos ao longo de 46 anos de história da competição, Paulão Gomes. Além de Cacá (87), Thiago Camilo (88) e Daniel Serra (85) estão próximos de repetir a façanha alcançada por Ricardo Maurício na campanha do ano passado.

MARCOS QUE SERÃO ALCANÇADOS

350ª corrida para Allam Khodair e Ricardo Maurício

50ª largada da Mitsubishi (será alcançada em Cascavel, 25 de maio)

40ª largada em Brasília

30ª largada no Velocitta

MARCAS QUE PODEM SER ATINGIDAS

80º vencedor diferente na história

Pódios: três pilotos perseguem a marca de 90 top-3, o que os igualaria a Paulo Gomes: Thiago Camilo (88), Cacá Bueno (87) e Daniel Serra (85)

