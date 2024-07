Neste sábado Nelson Piquet Jr foi o quarto colocado na corrida sprint da sexta etapa da Stock Car, em Goiânia. O primeiro campeão mundial da Fórmula E conquistou seu melhor resultado na temporada 2024 da categoria.

O sábado começou o treino classificatório, Piquet avançou para o Q2 grupo dos 20 mais rápidos e por apenas uma posição não entrou na disputada da pole position, garantindo o nono lugar do grid. Como a primeira prova da etapa tem o grid formado inversão dos 12 mais bem colocados do classificatório, Piquet partiu da quarta posição na corrida curta.

Com uma largada segura, Nelsinho manteve o quarto lugar, o ritmo da corrida era muito equilibrado e na sexta volta o Piquet foi aos boxes sendo o primeiro a realizar a parada obrigatória. Após a parada o piloto da Cavaleiro Sports retornou na 19ª colocação e imprimia um bom ritmo de prova.

Enquanto os concorrentes também realizavam o pit stop Piquet recuperava as posições, na 13ª volta era o sétimo colocado. Na sequência reassumiu o quarto lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada, conquistando seu melhor resultado na temporada.

“Chegamos perto do pódio, já foi uma grande evolução em relação a última etapa. Eu acho que a gente não tinha aquele ritmo perfeito, todo mundo usou muito push no início da prova então chegou um momento que optei por guardar os botões de ultrapassagem para a prova de amanhã. Mas hoje a noite temos como dever de casa analisar os dados para melhorar um pouco mais nosso pace de corrida e conseguir mais um bom resultado amanhã", destacou.

Neste domingo Nelson Piquet Jr retorna ao Autódromo Ayrton Senna para a disputa da corrida principal da sexta etapa. A prova acontece às 14 horas com transmissão da Band, Sportv e da Motorsport.TV Brasil.

Veja como foi a corrida sprint da Stock Car em Goiânia

