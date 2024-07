O sábado da Stock Car começou com uma boa sessão de classificação para a Ipiranga Racing, única equipe que colocou seus dois carros entre os oito que disputam o Q3. Thiago Camilo fez o 4º melhor tempo, Cesar Ramos o 5º, melhores posições entre os Toyota.

Com o grid invertido nas 12 primeiras posições da classificação para a corrida de sábado, Cesinha largou em 8º e Camilo em 9º na corrida sprint.

Logo na 5ª volta, em função de um toque normal nas disputas de posição da Stock Car – tanto que não houve sequer investigação -, o capô do Toyota número 21 de Camilo voou. A direção de prova mandou o piloto entrar no box no início da janela de pit stops, e como Camilo demorou a entrar, foi desclassificado. Se entrasse no box para o reparo, também não pontuaria, já que os suportes do capô quebraram, e não seria possível recolocar a peça.

Olhando o ‘meio copo cheio’, Camilo poupou pneus e acionamentos do botão de ultrapassagem (são 30 para as duas corridas, que o piloto pode usar como quiser) para a corrida principal, que é mais longa, vale mais pontos e onde ele vai largar em melhor posição (4º).

Cesar Ramos estava em 6º antes da janela de pit stops, voltou em 7º e manteve a posição até a penúltima volta. Na última, o carro perdeu um pouco de rendimento e o piloto gaúcho, que completou 35 anos na última quinta-feira, foi ultrapassado por Felipe Massa e Rafael Suzuki, recebendo a bandeira quadriculada em 9º.

