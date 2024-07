Ricardo Zonta fez uma corrida extremamente regular e chegou em terceiro na corrida sprint deste sábado para alcançar uma marca histórica na Stock Car: O décimo pódio no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. De quebra ainda reduziu a desvantagem para Felipe Baptista, líder do campeonato, para apenas 11 pontos após a prova deste sábado. Neste domingo, o piloto da RCM larga na décima posição.

Neste sábado, o piloto largou na terceira posição por causa da inversão dos 12 primeiros colocados na classificação desta manhã. Com a ideia de buscar o máximo de pontos nas duas corridas deste fim de semana, Zonta fez uma corrida regular, tentando economizar acionamentos do botão de ultrapassagem para a prova de domingo. Com isso, manteve-se em terceiro até a janela do pit stop obrigatório.

Após todos fazerem suas paradas, Zonta voltou para o terceiro lugar e completou a corrida em terceiro, 1s479 atrás de Julio Campos, o segundo colocado. O resultado foi essencial para o campeonato, já que o líder Felipe Baptista chegou apenas na 17ª posição neste sábado. Com isso, a classificação do campeonato ficou embolada para a corrida deste domingo, com Zonta em boa posição para tentar assumir a liderança.

"O mais importante dessa corrida de sábado é marcar pontos. Largamos em terceiro e tivemos de cuidar para não usar o botão de ultrapassagem em todas as voltas porque iríamos ficar sem para amanhã na corrida principal. Os dois pilotos da frente estavam em condições de se defender muito bem. A única chance que a gente tinha era no pit stop. Amanhã é fazer a melhor corrida possível para marcar o máximo de pontos. É um campeonato de consistência, em que a gente tem de estar bem e pontuar em todas as corridas. É bom estar perto do líder, mas nosso objetivo é voltar à liderança", analisou.

Neste domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado às 14h (de Brasília). A Stock Car tem transmissão dos canais Sportv, Band e também da Motorsport.Tv Brasil.

Veja como foi a corrida sprint da Stock Car em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!