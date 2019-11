No Velo Città, Fraga caça 3ª etapa seguida com vitórias na Stock

Felipe Fraga vem de duas etapas consecutivas com vitórias na Stock Car. Mais jovem campeão da história da categoria, o piloto da Cimed Racing busca mais um triunfo na rodada dupla deste fim de semana, no Velo Città. O circuito paulista recebe o campeonato pela segunda vez neste ano.

Em maio, o vencedor da temporada 2016 não conseguiu chegar ao pódio. Entretanto, o piloto de Tocantins é, junto de Átila Abreu, um dos competidores com mais vitórias em Mogi Guaçu (SP) - duas, nas primeiras corridas de 2017 e 2018. Tendo tudo isso em vista, Fraga está empolgado.

"A nossa equipe gosta muito do Velo Città. Das três rodadas duplas que tivemos aqui, vencemos as duas primeiras corridas, ou seja, a prova principal. Nós sempre temos um carro muito rápido aqui", lembrou o dono do carro #88.

"Neste ano, a gente não venceu na corrida de maio, mas ainda estávamos sofrendo com acerto de carro até o meio da temporada. Mesmo assim foi bom, já que fui um dos maiores pontuadores daquele final de semana", ponderou o piloto da Cimed.

"Agora, vindo de duas vitórias, estou bem mais confiante. O carro está muito bom, como no Velopark e em Cascavel. Estou com altas expectativas porque a gente vem de duas vitórias e acho que é a nossa oportunidade de tentar reduzir a vantagem dos líderes", afirmou o tocantinense, que está em quinto na tabela, com 225 pontos. Os líderes são os pilotos da Eurofarma RC, Daniel Serra e Ricardo Maurício, com 265. Ambos caçam o tricampeonato.

Fraga busca seu segundo caneco, mas mantém os pés no chão: "Estou mais na busca por brigar pelo título, apesar de estar no páreo matematicamente. Caso estivesse na liderança, eu não estaria tão preocupado com quem está 40 pontos atrás".

"Mas a gente já chegou a estar com mais de 70 pontos de desvantagem para os líderes, então, se continuarmos nessa crescente, poderemos ser pelo menos um 'calo' para o Ricardinho e o Daniel. Vamos continuar nosso trabalho, corrida por corrida, tentando melhorar e somar o máximo de pontos, então, no final, a gente vai estar disputando", completou.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa