Um início de fim de semana excepcional para Gianluca Petecof no autódromo do Velocitta, um dos mais modernos do Brasil, localizado na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

O paulista de 20 anos começou a sexta etapa da temporada 2023 da Stock Car quebrando o recorde do carro usado pela categoria desde 2020 no treino dos estreantes com o tempo de 1m29s762. Ele foi 1s160 mais rápido que a antiga marca, de Gabriel Casagrande no Q2 da classificação de 2021, com 1m30s922.

Era um prenúncio de que o piloto apoiado pela Shell V-Power, marca que lhe deu as primeiras grandes chances no automobilismo, teria um bom dia no Velocitta. E o bom desempenho foi confirmado no treino livre da tarde.

Com o Toyota Corolla #101, Petecof terminou a sessão com o segundo melhor tempo, com 1m30s219, apenas 75 milésimos atrás de Felipe Fraga, primeiro colocado na sessão.

Os bons tempos do dia confirmaram as boas expectativas do paulista da equipe Full Time Sports para a sexta etapa da Stock Car é alta. Um dos circuitos mais técnicos do Brasil e de propriedade particular, o Velocitta recebeu uma nova camada de asfalto.

O traçado de 3.443 metros foi recapeado da Curva da Mata, passando pela Curva do Museu, incluindo toda a reta oposta até a entrada dos boxes. Isso diminuiu a abrasividade do asfalto, uma das principais características do circuito nos últimos anos na Stock Car. E Petecof se adaptou rapidamente às novas condições da pista.

"A maior mudança foi o recapeamento da pista no Velocitta", disse Petecof. "Esse novo asfalto está provando ter uma aderência muito boa. Mais cedo, no treino dos rookies, a gente conseguiu colocar um jogo de pneus novos para sentir essa aderência".

"E realmente voamos, fizemos quase o tempo do carro antigo, que sempre foi muito mais rápido que o novo, que a categoria usa desde 2020. Foi um dia bastante positivo o dia e isso consolida cada vez mais o trabalho que estamos fazendo".

"Feliz, não só pelo resultado, mas também pelo trabalho com a equipe. Vamos ver se conseguimos repetir o bom desempenho de hoje na classificação de sábado".

A classificação para a sexta etapa da temporada 2023 da Stock Car acontece no sábado e as corridas no domingo, todas com transmissão do Motorsport.com.

