A Stock Car Pro Series terá uma importante ‘repaginada’ em um futuro próximo. Nesta sexta-feira, a direção da principal categoria do automobilismo nacional divulgou oficialmente a nova geração de carros do campeonato, que ganharão as pistas do país a partir do próximo ano antes de sua estreia competitiva em 2025.

Em evento realizado no Velocitta, o CEO da Vicar Fernando Julianelli apresentou as informações sobre o novo protótipo. Ele possui uma atualização tecnológica pensada a médio e longo prazo, visando uma vigência de pelo menos 10 anos na categoria.

Este novo modelo substitui o conceito atual, idealizado em 2009 e que passou por várias modificações ao longo dos anos, mas mantendo uma base conceitual.

No evento, imprensa, equipes e pilotos conheceram um “carro desmontado”, sem sua versão completa, dando ênfase aos componentes, desenvolvidos por diversas marcas que colaboraram em torno do projeto.

Segundo Julianelli, o processo de concepção deste novo carro começou ainda em 2021. Visando ter a patente e um fornecimento descentralizado, a Vicar trabalhou em torno de um projeto mais autoral, de um carro pensado totalmente como de corrida, sem ser uma adaptação dos modelos de rua.

Enquanto a estreia oficial do novo carro será apenas em 2025, as equipes terão a chance de testar o modelo ao longo de 2024. Segundo Julianelli, a Stock se inspirou no modelo da NASCAR com o Next Gen, e dará ao grid a oportunidade de andar no carro nas segundas-feiras após as etapas do próximo ano.

O novo modelo já completou mais de 4 mil quilômetros de testes nas pistas com Renan Guerra ao volante e, por isso, o piloto terá que ficar na “geladeira” da categoria até 2026, segundo ano da nova era técnica da Stock.

A expectativa, segundo a categoria, é de que o novo carro seja até 6s mais rápido que os modelos atuais, apostando em componentes mais leves, mas também mais resistentes e com uma adaptabilidade maior. O objetivo principal é criar um grid mais compacto e que dê às equipes uma sustentabilidade financeira maior, sem aumentar o custo de disputa de uma temporada completa.

“Colocar um carro novo em uma categoria tão acirrada quanto a Stock Car é uma responsabilidade enorme. Isso exige muito desde o início do protótipo, até andar com ele exaustivamente para entender tudo. Assim quando você entregar o equipamento para as equipes, todas vão saber exatamente como que ele opera”.

“Isso leva tempo. Isso envolve diversos fornecedores, brasileiros e internacionais. Sem dúvida nenhuma, está sendo um desafio enorme. Mas o carro nasceu muito bem. Ele é 250kg mais leve que o atual. Então não tenho dúvidas de que vai ser muito rápido, competitivo, prazeroso de guiar, bonito de se ver”.

“Estamos muito felizes. É um divisor de águas na história da Stock Car. Fizemos questão de chamar pilotos e a imprensa hoje para ver o carro desmontado. Isso não é o lançamento do carro, nós estamos mostrando uma clínica técnica para mostrar a complexidade e o nível de entrega no desenvolvimento de cada componente”.

Negociações para ter até quatro montadoras no grid

No evento, Julianelli anunciou que Toyota e General Motors (Chevrolet) estão confirmadas para a próxima geração da Stock Car, mas não deu detalhes se as montadoras manterão Toyota e Cruize ou se trocarão os modelos utilizados na categoria.

O CEO ainda revelou que, apesar de não ter interesse em expandir o número de carros no grid, há negociações ativas com outras montadoras para aumentar a quantidade de marcas presentes no esporte.

Segundo Julianelli, a Vicar fixou um limite de quatro montadoras, evitando muitos problemas em termos de equalização de performance das marcas.

“O que fizemos foi tirar ao máximo as dores de cabeça para que as montadoras venham. Vamos ter a caracterização visual bem próxima da carroceria que as montadoras queiram promover mas, obviamente, vamos fazer um estudo de equalização muito grande”.

