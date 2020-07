Galid Osman sabe o caminho para vitórias e poles na Stock Car. Esta é a rota que o competidor do carro #28 pretende tomar a partir deste fim de semana em Goiânia, palco da abertura da temporada 2020. É o segundo ano de Galid como piloto Shell e agora com time e carros novos ele espera superar a performance de 2019.

No ano passado o paulista de 34 anos de idade foi, durante a primeira metade da temporada, o principal representante da maior patrocinadora do esporte a motor brasileiro na tabela de pontos. Nos treinos da Corrida do Milhão, por exemplo, registrou o tempo recorde do Stock Car em Interlagos na temporada, com 1min35s959 -uma raríssima marca abaixo da casa de 1min36s.

Galeria Lista Galid Osman, piloto Shell na Stock Car 1 / 6 Foto de: Duda Bairros Galid Osman, piloto Shell na Stock Car 2 / 6 Foto de: Duda Bairros Galid Osman, piloto Shell na Stock Car 3 / 6 Foto de: Duda Bairros Galid Osman, piloto Shell na Stock Car 4 / 6 Foto de: Jose Mario Dias Galid Osman, piloto Shell na Stock Car 5 / 6 Foto de: Jose Mario Dias Galid Osman, piloto Shell na Stock Car 6 / 6 Foto de: Jose Mario Dias

Agora na equipe Shell V-Power preparada pela Crown Racing e com o veloz Átila Abreu como companheiro, o “rookie of the year” da Stock Car em 2012 espera ter a consistência necessária para figurar regularmente no top10. Experiência não falta.

Iniciando sua nona temporada na Stock Car, agora pelo time bicampeão em 2015 e 2016, Galid já pilotou para os times mais vitoriosos e tradicionais do grid. Seu carro já foi preparado por organizações encabeçadas por Andreas Mattheis, Rosinei Campos e Maurício Ferreira. Desde 2004 o piloto campeão teve seu carro inscrito por uma dessa quatro escuderias.

Para traduzir em pontos o repertório acumulado trabalhando com tanta gente de destaque na Stock Car, Galid aproveitou o período de quarentena para intensificar os treinos físicos. Ele acredita nunca ter iniciado uma temporada tão bem preparado como em 2020.

Outro investimento importante foi no simulador. O piloto Shell aderiu a tendência do automobilismo virtual e participou de diversas corridas enquanto não podia acelerar seu carro de verdade. Agora ele pode. E aposta que, com a Shell, pode fechar 2020 como sua melhor temporada na Stock Car.

Quatro perguntas para Galid Osman:

O que espera da temporada, com carros novos e em nova equipe?

Estou animado para 2020. É uma equipe que vem muito forte nos últimos anos de Stock. Fizemos bons treinos no Velocitta com o carro novo, então tenho bastante convicção para falar que estaremos brigando para ter o melhor ano na Stock Car até hoje.

Quais as principais diferenças entre o carro novo e o do ano passado?

A principal diferença que eu senti foi no fato do carro se assemelhar mais aos carros de rua, eu acredito que tenha sido uma boa jogada da categoria para atrair o público fã para as etapas. É um carro menos estável nas freadas, senti ele balançar muito. Isso vai resultar em mais dinamismo nas corridas e deixar o evento mais forte.

Como foi o impacto da pandemia na sua preparação para 2020?

A pandemia do novo coronavírus me fez ter a melhor preparação física em todas as temporadas que corri na categoria. Fiquei mais tempo em casa, investi forte nos simuladores. Acredito que esse tempo focado em treinos e simuladores pode me fazer muito bem para a temporada de 2020.

Qual imagina que será o segredo do sucesso para buscar bons resultados em 2020, com as adaptações necessárias a um calendário mais apertado e mais pontos em disputa no mesmo fim de semana?

2020 Será um ano muito dinâmico, não vai aceitar erros de ninguém, mesmo tendo as notas de descarte. Algumas etapas terão três corridas, onde uma determinará a posição de largada na corrida seguinte da etapa. Constância é a palavra chave para esse ano, a disputa está aberta para qualquer piloto ser campeão, pois vai ser um campeonato que exigirá muito de todos nós.

O piloto e suas marcas:

Nome: Galid Osman

Idade: 34

Residência: São Paulo (SP)

Número: 28

Equipe: Shell V-Power

Temporadas na Stock Car: 9

Vitórias: 2

Poles: 2

Pódios: 6

Principais conquistas na carreira: Rookie of the year na Stock Car (2012), 4º colocado na Copa Chevrolet Montana (2011)

Principais resultados na Stock Car: 14º no campeonato de 2016

Temporadas com a Shell: 2

VÍDEO: Veja como um passarinho 'deu sorte' para Ricardo Zonta na Fórmula 1