A abertura da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, que acontece neste final de semana (2 a 4 de maio) em Interlagos é recheada de expectativas por alguns bons motivos.

O principal é a estreia de um carro completamente novo e moderno, no conceito SUV, adotando motores de quatro cilindros turboalimentados, o que permitiu o retorno da Mitsubishi à Stock Car depois de 16 anos.

Serão cinco as equipes que correrão à bordo do Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car, modelo completamente novo desenvolvido especialmente para essa temporada.

Uma delas é a estreante Scuderia Bandeiras. Fundada pelo piloto Átila Abreu e com sede em Votorantim (SP), a equipe nasceu grande: sua estrutura de ponta terá quatro carros: dois deles da marca dos três diamantes – esta terá a nomenclatura Scuderia Bandeiras II.

O time, que tem em Christian Fittipaldi seu chefe de equipe, terá os dois pilotos representando a Mitsubishi em grande estilo. Nelsinho Piquet e o estreante Vicente Orige trazem uma relação com a marca. A começar pelo chefe. Christian, com longo e vencedor histórico nas pistas, foi o autor da primeira pole position da história da Mitsubishi na Stock Car, ainda com o Lancer, na etapa de Buenos Aires, em 29 de outubro de 2005.

“A Mitsubishi dispensa comentários por tudo o que já fez no esporte a motor. É uma montadora impecável e extremamente forte no Brasil. Tenho muito respeito pela marca — inclusive, tive a honra de correr com um Mitsubishi durante minha passagem pela Stock Car. É um produto de altíssimo nível, que segue evoluindo. Todo mundo está ansioso por essa estreia”, afirmou Fittipaldi.

Nelsinho Piquet traz vários anos de vivência na Stock Car. Com 142 corridas disputadas, o brasiliense nascido em Heidelberg (Alemanha) tem três vitórias, uma pole position, 15 pódios e cinco voltas mais rápidas. O piloto de 39 anos traz uma relação anterior com a Mitsubishi Motors: disputou quatro etapas do GRC – Global RallyCross Championship – com um Mitsubishi Lancer Evolution X em 2013.

Agora, o piloto de 39 anos volta a ter o emblema dos três diamantes em seu volante. “Estou muito feliz por representar uma marca tão conhecida como a Mitsubishi, e ainda mais que é uma marca que tem forte ligação com off-road, o que é uma paixão em comum, é uma honra fazer parte do retorno da marca para a categoria”, disse Piquet, que segue com seu tradicional número 33.

Campeão brasileiro de Marcas e de Endurance, Vicente Orige faz sua estreia na Stock Car aos 48 anos e a experiência de ter competido em carros velozes. O catarinense levará o numeral 444 em seu Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car na temporada 2025.

“Só de estar na principal categoria do automobilismo brasileiro já é demais. Sei que o nível é altíssimo, mas estou focado e quero extrair o máximo do meu Mitsubishi”, falou o piloto, natural de Crisciúma (SC), e que vê o momento da estreia como positivo, já que o carro será uma novidade para todos os pilotos do grid. “Tenho um histórico de boa adaptação nas categorias por onde passei, e espero repetir isso aqui. Correr com um carro completamente novo para todos é uma chance rara — nivela um pouco mais as condições com os pilotos mais experientes”, analisou.

Vicente disse se orgulhar em ostentar os três diamantes da Mitsubishi em seu macacão e carro – por uma razão muito simples. Orige é um feliz proprietário de dois raros exemplares da marca: um Mitsubishi Eclipse 1994 e um Mitsubishi 3000GT VR-4 ano 1993. “Ter a Mitsubishi por trás tem um gosto especial para mim: meu pai trouxe os primeiros modelos da marca para o Brasil nos anos 1990, quando o país se abriu para a importação de carros. E até hoje eu tenho dois destes exemplares na minha garagem. É algo muito especial”, concluiu.

Com a experiência de quem correu nas principais categorias e provas do automobilismo mundial – Fórmula 1, Indy, Le Mans, Nascar e IMSA -, Christian Fittipaldi também se sente um iniciante, já que vai estrear na função de chefe de equipe. Entretanto, esta experiência no automobilismo lhe dá a autoridade de entender seus pilotos.

“O Vicente é um estreante com bagagem — foi campeão em categorias bem rápidas e vai contar com a experiência do Juliano Moro como engenheiro. O maior desafio será entender a dinâmica intensa dos finais de semana da Stock. Já o Nelsinho tem rodagem de sobra e sabe como lidar com cada situação: quando atacar e quando é melhor somar pontos com inteligência”, encerrou.

A programação do final de semana em Interlagos prevê a realização de cinco sessões de treinos livres. Será o primeiro contato dos pilotos com os novos carros na sexta-feira (2) e sábado (3), quando também será disputada a classificação, às 14h45, para a definição do grid de largada. Excepcionalmente, a primeira etapa será composta apenas da corrida principal no domingo (4) às 12h10 com 50 minutos mais uma volta – e transmissão ao vivo por Band, canais SporTV e outras plataformas, como o canal oficial da Stock Car no YouTube.

