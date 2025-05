Rafael Reis estreia na Stock Car em busca de grandes conquistas

Jovem revelação do automobilismo brasileiro, Rafael Reis vive a expectativa de fazer sua estreia na Stock Car. O piloto paulista da equipe CAR Racing Sterling terá um apoio extra em seu Toyota Corolla Cross número 301: a Livelo, o maior programa de recompensas do Brasil.

"Estamos muito empolgados para a nossa estreia na Stock Car e a chegada da Livelo será fundamental para realizar esse grande sonho na minha carreira. Estou muito feliz por poder contar com o apoio de uma marca tão forte e inovadora. Vamos trabalhar juntos para alcançar nossos objetivos e representar a Livelo da melhor forma possível”, diz Rafael, que tem 23 anos.

A Livelo, maior empresa de recompensas do país, se destaca como uma marca que acredita no poder do sonho e da superação, valores que também estão presentes no perfil de Rafael. Por meio dessa parceria, a Livelo busca reforçar seu compromisso com o esporte, inovação e com o desenvolvimento de novos talentos, além de estreitar sua relação com o público apaixonado por automobilismo.

"Estamos muito felizes com essa parceria, pois acreditamos que um Brasil melhor se constrói com investimento em pessoas e na valorização e estímulo ao esporte. Buscamos reconhecer talentos e ser um agente da transformação", explica Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Negócios e Growth da Livelo.

Rafael acumula diversos títulos em sua carreira como as conquistas da Copa HB20, Nascar Brasil e Turismo Nacional, além de ser tricampeão brasileiro de kart e pentacampeão paulista de kart.

Chefe da equipe CAR Racing Sterling, Leandro Reis também destaca a chegada da Livelo ao time. “A entrada na Stock Car é um grande passo na carreira do Rafa e ele é muito merecedor por tudo o que ele batalhou desde o kart até chegar na principal categoria do Brasil. A Livelo, em conjunto com os nossos outros patrocinadores, está proporcionando esse grande passo na carreira do Rafa e tenho certeza de que vamos colher grandes resultados e conquistas juntos lá na frente”, diz Leandro.

A temporada de 2025 da Stock Car será aberta no dia 4 de maio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

