A abertura da Stock Car no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP) neste domingo (4) marcará a estreia de dois pilotos pela TOYOTA GAZOO Racing (TGR), em parceria técnica com a equipe Full Time Sports: Arthur Gama e JP de Oliveira.

Piloto mais jovem do grid, Gama teve a oportunidade de participar em sua primeira ação com clientes TGR nesta quarta-feira em Interlagos e fez um warm up acelerando o GR Corolla antes de dar suas primeiras voltas como o novo Corolla Cross, SUV que estreia na categoria.

“Estou muito feliz de estar com uma marca tão grande, conhecida no mundo inteiro, e estar em Interlagos neste final de semana é a grande realização do meu sonho. Poder acelerar na maior categoria do automobilismo é motivo de muito orgulho, então estou bem ansioso. Ainda tive o privilégio de acelerar o GR Corolla e é realmente uma sensação parecida com o que a gente tem dentro de um carro de corrida. Foi sensacional”, explica Arthur, que é o atual campeão da Stock Light.

Piloto com longa história no automobilismo japonês, JP de Oliveira disputou somente uma prova na história da Stock Car e foi o vencedor da Corrida de Duplas em 2018 ao lado de Daniel Serra, justamente em Interlagos. Sete anos depois, o piloto admite que a sensação é realmente de estreia, ainda mais acelerando um carro inédito para todos os competidores do grid.

“A expectativa minha é muito boa para correr aqui em Interlagos. Estou muito ansioso para andar no carro nessa minha volta ao automobilismo brasileiro. É uma hora enorme poder trabalhar em um carro novo e em uma equipe como a Full Time junto com a TOYOTA GAZOO Racing. É um sonho me juntar a esse projeto e o que eu penso é só trabalhar, ir para a pista e fazer o melhor com a equipe para buscarmos ótimos resultados”, diz João Paulo, que também acelerou o esportivo GR Corolla nesta quarta-feira em Interlagos.

A TGR permanece com Thiago Camilo e Cesar Ramos, ambos da Ipiranga Racing, como embaixadores da marca. Além disso, outros seis pilotos vão guiar o novo Corolla Cross no grid da Stock Car: Arthur Leist, Denis Navarro, Zezinho Muggiati, Júlio Campos, Rafael Reis e o bicampeão Rubens Barrichello, totalizando dez carros Toyota no grid.

As atividades da Stock Car em Interlagos serão abertas nesta sexta-feira (2), com três treinos livres. O sábado contará com mais dois ensaios e a classificação que determinará as posições de largada, a partir das 14h45. A corrida que abre a temporada 2025 está marcada para 12h10 de domingo, e contará com transmissão de Band, SporTV e YouTube.

