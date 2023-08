O paranaense Gabriel Casagrande disputa neste final de semana a sexta etapa da Stock Car 2023 no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e o piloto da equipe AMattheis Vogel tem justamente no traçado do interior paulista o seu preferido no calendário da categoria.

Além de ser sua pista favorita, o atual vice-líder do campeonato tem boas recordações do Velocitta, afinal, Casagrande é o recordista de pódios do circuito com 7 no total.

“Eu considero o Velocitta meu circuito favorito porque temos muitas curvas e poucas retas, então eu acho que isso diminui a influência de qualquer diferença de motor, isso sem falar, claro, que é uma pista maravilhosa e temos bons resultados lá".

"O visual do Velocitta é muito bonito, tem subidas, descidas, curvas e freadas de vários tipos, então é uma pista completa”, diz Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, Raumak Packaging, Panter, Conquista Medicamentos, STP, Cresol, Pay4Fun, KTO e Atacadão Pneus.

Em 2021, ano de seu título na Stock Car com a equipe AMattheis Vogel, Casagrande emendou uma sequência de três pódios no Velocitta, sendo o primeiro deles com vitória. Os outros quatro pódios de Gabriel no Velocitta aconteceram em 2017, 2019 (dois) e 2020.

O circuito do Velocitta tem 3.443 metros e é caracterizado por freadas fortes, além de curvas de média e de baixa velocidades. Com 134 pontos na tabela, Casagrande tenta encostar no líder ou até retomar a primeira colocação do campeonato neste final de semana.

“Eu acho que o saca-rolhas é um trecho fundamental da pista, que normalmente se o piloto fizer bem essa sequência de curvas pode ser um diferencial para uma volta rápida".

"Estamos com 25 kg de lastro, não acho que faça tanta diferença em relação aos 30 kg que estávamos, então vamos sofrer de novo, mas vamos tentar seguir com o peso até o final do ano. Esse é um sinal de que estaremos na parte de cima da tabela”, conclui Casagrande.

Os treinos da Stock Car no Velocitta serão realizados a partir desta sexta-feira. A definição do grid será no sábado a partir das 13h e as corridas fecham o fim de semana no domingo, ambos com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

VÍDEO - Norris ironiza Hamilton e Pérez: passou do ponto?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #241 – Verstappen distorce domínio da Red Bull? Vencerá todas até o fim do ano?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: