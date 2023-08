Stock Car: Felipe Fraga retorna e busca vitória no Velocitta

Felipe Fraga está de volta à Stock Car neste final de semana. Depois de uma etapa ausente por conta do compromisso no IMSA, competição da qual também participa nos Estados Unidos, o mais jovem campeão da categoria volta a vestir as cores da Blau Motorsport na disputa da quinta etapa do campeonato, que acontece no Velocitta. No Interior de São Paulo, ele vai em busca da primeira vitória do ano.

“Foi uma pena ter ficado fora da corrida de Interlagos, mas perder uma etapa e utilizá-la como descarte no final do ano já era algo que estava no nosso radar. Infelizmente nosso time não conseguiu ir bem nesta última etapa, mas tenho total confiança de que este final de semana será diferente. Nosso carro costuma ter um desempenho melhor em pistas com características como as do Velocitta e tenho certeza de que brigaremos pela vitória”, afirmou Fraga, que vem de dois segundos lugares. Um na etapa de Cascavel e outro em Tarumã.

Allam Khodair também chega confiante para esta disputa: “Os problemas que tivemos em Interlagos ficaram para trás. A equipe trabalhou muito forte na recuperação dos carros e tenho uma série de bons resultados no Velocitta, o que nos deixa bastante animados para esta disputa. Precisamos reagir no campeonato e vamos buscar isso neste final de semana”.

Sem poder participar das provas em Interlagos, Fraga desceu para a 12ª posição da tabela de classificação, com 85 pontos somados. O ‘Japonês Voador’ vem em 18º lugar, com 65 pontos. No campeonato de equipes a Blau Motorsport é a sétima colocada com 154 pontos.

As atividades de pista da etapa do Velocitta começam na sexta-feira, com um shakedown marcado para as 9h50 e o primeiro treino livre, às 12h. No sábado, os carros voltam à pista às 8h45 para um último ensaio. Às 13h acontece a tomada classificatória que define o grid da quinta etapa do campeonato. A disputa, em formato de rodada dupla, acontece no domingo. A largada está marcada para as 11h30 e conta com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

