Após um dia de primeiros da Stock Car no sábado, com César Ramos conquistando sua primeira pole na categoria e Nelsinho Piquet com sua primeira vitória, a principal categoria do automobilismo nacional volta à Interlagos neste domingo para uma de suas provas mais importantes: a Corrida do Milhão.

E com a rodada dupla deste final de semana, a classificação para o Milhão aconteceu apenas neste domingo (23), com a pole position ficando com César Ramos, sua segunda no final de semana.

Depois de uma sexta-feira chuvosa para os treinos livres, e um sábado com a pista ainda molhada e secando ao longo da corrida, o domingo reservou a aparição do sol e uma pista mais seca que a de sábado, mas ainda bem úmida ao grid da categoria, que corre pela primeira vez em Interlagos com os novos carros da Stock. E o frio foi uma constante ao longo do fim de semana.

Q1

No primeiro grupo do Q1, foram à pista Cacá Bueno, Rafael Suzuki, Ricardo Zonta, Allam Khodair, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Daniel Serra, César Ramos, Nelsinho Piquet, Bruno Baptista, Átila Abreu e Rubens Barrichello.

Após o cronômetro zerar, com todos fazendo suas últimas voltas rápidas, Bruno Baptista, que vinha com um bom tempo, fazendo o melhor primeiro setor da pista, rodou na Junção.

No final, a ponta ficou com Daniel Serra, colocando o Cruze na ponta com 01min39s917. Ele ficou a frente de Thiago Camilo com o Corolla da Ipiranga por apenas um milésimo! Camilo marcou 01min39s918. Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet e César Ramos, os três primeiros colocados da corrida de sábado completaram o Top 5, com Ramos ficando a menos de dois décimos do tempo de Serra.

Átila Abreu, Allam Khodair, Cacá Bueno, Bruno Baptista, Rafael Suzuki, Ricardo Maurício e Rubens Barrichello completaram a classificação do primeiro grupo.

O segundo grupo do Q1 foi composto por Julio Campos, Denis Navarro, Gaetano di Mauro, Lucas Foresti, Galid Osman, Tuca Antoniazi, Diego Nunes, Marcos Gomes, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas e Matias Rossi e Vitor Baptista. Já Pedro Cardoso, que iniciou a classificação sabendo que havia sido punido com 15 posições pelo incidente na corrida de sábado com Cacá Bueno, nem chegou a sair dos boxes.

O segundo grupo conseguiu encaixar as quatro primeiras colocações, com Denis Navarro marcando a melhor volta do Q1, com 01min39s536, seguido de Marcos Gomes, Diego Nunes e Guilherme Salas. Daniel Serra completou o Top 5.

Q2

Passaram para o trecho final da classificação César Ramos, Denis Navarro, Marcos Gomes, Matias Rossi, Átila Abreu, Nelsinho Piquet, Diego Nunes, Lucas Foresti, Gaetano di Mauro, Allam Khodair, Guilherme Salas, Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande.

No final, a pole para a Corrida do Milhão ficou com César Ramos, sua segunda no final de semana e segunda na Stock. O piloto da Ipiranga marcou 01min38s800, mais de quatro décimos a frente de Matias Rossi, com 01min39s213. Ricardo Zonta fechou o Top 3 formado apenas por Corollas. Em quarto Diego Nunes foi o melhor entre os Cruzes.

Confira o grid de largada:

Posição Piloto Equipe Carro Volta 1 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:38.800 2 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:39.213 3 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:39.225 4 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:39.258 5 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:39.354 6 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:39.362 7 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:39.457 8 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:39.503 0.703 9 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:39.601 10 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:39.756 11 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:39.762 12 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:40.073 13 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1:40.138 14 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:40.144 15 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:40.390 16 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:40.561 17 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:40.572 18 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:40.635 19 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:40.782 20 Vitor Baptista KTF Sports Cruze 1:40.854 21 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:40.869 22 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:41.519 23 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:41.831 24 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:43.132 25 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze -

A Stock dá a sequência ao final de semana em Interlagos daqui a pouco, com a Corrida do Milhão. A corrida, que também terá duração de 40 minutos + uma volta, começa às 10h10, e você poderá acompanhar pela Rede Globo.

