Carregar reprodutor de áudio

Goiânia recebe a primeira etapa do campeonato de 2023 da Stock Car Pro Series. Um dos astros da categoria, Thiago Camilo chega para a sua 21ª temporada na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Mas, ao invés do tradicional número #21, Camilo vai utilizar o #16 na etapa inaugural, em homenagem ao tio, piloto, padrinho e incentivador Sérgio Ruas Camilo, que morreu no dia 18 de março, vítima de um acidente de moto na BR-265, em Lavras, MG.

Além do numeral e do nome no vidro do carro modificados, Camilo usará um capacete com esquema de cores diferente, também em homenagem ao tio, lembrança que perdurará por todo ano.

"Carregarei as cores e o desenho dele na Stock Car durante a temporada que começa esse final de semana em Goiânia", disse camilo em postagem nas redes sociais."

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music