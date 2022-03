Carregar reprodutor de áudio

O dia 15 de fevereiro de 2022 jamais será esquecido pela cidade de Petrópolis (RJ) e pela equipe Lubrax | Podium Stock Car Team. A tarde e a noite daquela terça-feira, assim como os dias que se sucederam, marcaram momentos de tristeza e desespero, mas também de muita solidariedade.

O enorme volume de chuva levou, em poucas horas, a centenas mortes e a muita destruição na turística Cidade Imperial, o que fez aflorar uma rede de solidariedade gigantesca por todo o nosso País.

Prontamente, os funcionários das equipes de Stock Car sediadas na cidade arregaçaram as mangas para ajudar no difícil trabalho de Defesa Civil e demais autoridades locais. E a sede da Lubrax virou, durante dias, ponto de recolhimento, triagem e distribuição de doações para a população.

"Entramos como voluntários da Defesa Civil já na madrugada do dia da tragédia e usamos nossas picapes para ajudar no acesso às áreas mais atingidas e no resgaste de pessoas, assim como para levar mantimentos. Colocamos também geradores à disposição das áreas sem energia. Além disso, montamos uma cozinha industrial na sede para levar comida para as vítimas. Transformamos a sede em um centro de distribuição", contou Rodolpho Mattheis, chefe da equipe.

Mais de um mês depois, ainda há muito a ser feito na reconstrução de Petrópolis e na ajuda a quem perdeu tudo. Para não deixar essa tragédia no esquecimento, a Vibra, patrocinadora da Lubrax, se juntou à Vicar, promotora da Stock, e à Cufa, Central Única das Favelas, para uma corrente do bem.

“Como todos os brasileiros, nós ficamos muito comovidos pela tragédia que aconteceu em Petrópolis, e também em outras regiões do Brasil, neste período de chuvas no país. Por isso foi duplamente emocionante ver o esforço e o trabalho realizado pelas equipes da Stock sediadas em Petrópolis. E quando a Vibra nos trouxe essa ideia de realizar uma ação de arrecadação, não hesitamos. Estamos muito felizes em poder colaborar”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

O público poderá fazer doações através de um QR Code, divulgado durante as transmissões das corridas do próximo domingo. O QR Code levará para o site da Cufa, no qual o telespectador vai encontrar opções de contas para realizar as doações por PIX, transferência bancária ou PayPal. A Cufa já vem realizando a arrecadação e a distribuição de itens de primeira necessidade para a população afetada.

Além disso, os carros vão correr com o adesivo #AJUDEPETRÓPOLIS e o público presente será impactado com a comunicação para a campanha assim que chegar ao autódromo, também tendo acesso ao QR Code nas arquibancadas e nos camarotes para fazer suas doações.

"Os integrantes da equipe fizeram um trabalho incrível de ajuda às autoridades e à população. E agora é a vez de a gente usar toda a nossa visibilidade em uma etapa da Stock para não deixar essa grande tragédia cair no esquecimento. Há muito a ser feito", disse Felipe Massa, piloto da Lubrax.

"Que a cidade e seus moradores consigam se reerguer e seguir em frente, mesmo depois de tanta destruição. Toda a doação de quem puder contribuir com essa corrente do bem será muito bem-vinda", reforçou Julio Campos, companheiro de equipe do ex-F1.

Os primeiros treinos para a etapa de Goiânia, a segunda da temporada da Stock Car 2022, são realizados nesta sexta-feira. A classificação é no sábado e as duas corridas, no domingo, a partir das 12h15. A sessão qualificatória e as provas são transmitidas no Motorsport.com via Motorsport.tv.

LITO CAVALCANTI analisa PREOCUPAÇÃO da Mercedes, momento da Red Bull e chances da Ferrari na F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: