A Stock Car terá um novo formato de etapas para a temporada 2021, conforme anunciado pela Vicar, promotora da categoria, nesta segunda (22). A principal mudança está na execução das duas corridas, que serão realizadas em um inédito formato seguido, sem pausa entre elas.

Neste novo formato, após a primeira corrida, de 25 minutos, os carros não pararão no grid a espera do início da segunda prova, de 20 minutos, que começará logo em seguida. Os pilotos farão uma volta de realinhamento, invertendo a posição dos dez primeiros colocados na pista antes da largada.

A proposta da Stock é promover o "mais puro estilo sprint", colocando os pilotos e os carros em uma situação inédita, que exige um desempenho máximo em todas as voltas.

A temporada 2021 da principal categoria do automobilismo brasileiro será composta por 12 etapas de duas corridas. Com apenas dez datas confirmadas para este ano, dois finais de semana serão compostos por provas no sábado e no domingo.

Esta não é a única mudança que a Stock deverá introduzir na temporada 2021. Entre as outras novidades, está o fato da categoria conceder também dois pontos ao piloto que largada na pole position da primeira corrida da etapa, além do aumento no número de resultados que serão descartados, de três, para quatro.

Outras duas áreas que sofrerão modificações para 2021 são o lastro, que será estendido até o sexto colocado, com distribuição de 30kg, 25, 20, 15, 10 e 5, além do pit stop, que passa a ser realizado apenas na primeira corrida da etapa.

Já o sistema de pontuação será o mesmo de 2020. A primeira prova distribuirá mais pontos, com 30 para o vencedor, 26 para o segundo, 22 para o terceiro e chegando até o 20º colocado, com um. Na segunda corrida, serão 24 pontos para o vencedor e também chegando ao 20º colocado.

Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car, disse que as modificações foram feitas pensando nas transmissões televisivas na Band e no SporTV, além de ter o objetivo de melhorar o nível da categoria.

"Olhamos cada detalhe do regulamento com o objetivo de melhorar ainda mais o alto nível de 2020. Essa análise, combinada à nossa transmissão ao vivo na TV aberta com a Band e simultaneamente no Sportv, nos mostrou o caminho a seguir".

"Percebemos em conjunto que alguns detalhes do regulamento poderiam funcionar melhor. E acho que chegamos a um pacote muito interessante, promovendo o tempo todo grandes disputas e consequentemente um show para os fãs".

A temporada 2021 da Stock Car começaria neste final de semana (28) com a etapa do Velopark, mas a crise causada pela pandemia no território brasileiro forçou o adiamento da prova. A nova data de abertura será 25 de abril, no circuito de Londrina, no Paraná.

